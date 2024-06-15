Жильцы аварийного дома в Ростове-на-Дону посетовали на низкие компенсации и бездействие властей

15 июня 2024, 04:54

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Низкие компенсации за утрату вещей первой необходимости вынудили жильцов аварийного дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону попытаться в очередной раз проникнуть в свои квартиры и забрать имущество. По их словам, назначенных компенсаций за жилье не хватит на покупку нормальных квартир. Жильцы подали коллективный иск для оспаривания суммы компенсации, сообщила адвокат Ирина Якымив.

Как писал "Кавказский узел", 21 апреля жильцы пятиэтажки на улице Нариманова в видеообращении пожаловались, что спустя 2,5 месяца после обрушения подъезда не могут забрать из квартир свои вещи из-за бездействия чиновников. 21 мая силовики не смогли сдержать жителей дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону, которым после эвакуации в конце января из-за опасности обрушения не разрешали забрать вещи. Экспертиза заключила, что пребывание в доме опасно, и здание может обрушиться в любой момент, заявил глава города, а его заместитель сообщил жильцам, что власти уже компенсировали жителям полную потерю имущества, выплатив по сто тысяч рублей. Около 20 собственников квартир были задержаны, когда пытались забрать свои вещи. Силовики проверили документы и вынесенные из дома вещи и взяли объяснения, рассказала депутат гордумы Ростова-на-Дону Наталья Оськина.

27 января начала разрушаться стена пятиэтажного дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону. Были эвакуированы 95 человек. Позднее в доме обрушился первый подъезд. 11 февраля стало известно, что власти приняли решение увеличить выплаты по потере имущества для жильцов с 30 тысяч до 100 тысяч рублей. 20 февраля две жительницы рухнувшего дома провели одиночные пикеты, возмущаясь несправедливыми суммами компенсаций за утраченные квартиры.

Жильцы аварийного дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону рассказали 14 июня корреспонденту "Кавказского узла", почему они решились, несмотря на опасность обрушения, вновь попытаться забрать личные вещи из своих квартир.

"Многим людям не произвели даже выплат по ЧС за утрату вещей первой необходимости в размере 100 тысяч рублей. Лично я из их числа. Но даже те жильцы, которые получили выплаты - у них остаются в доме ценные вещи. Поэтому люди вынуждены принять меры и попытаться забрать свое. Чужого им не надо. Тем временем, как мы заметили, там проживают некие люди, там стоят свечки, цветы поливают, живут и пользуются чужим имуществом. А нас туда не хотят пускать", - рассказала Елена.

То, что реально нам необходимо, мы не можем забрать.

По ее словам, вещи жителей пропадают бесследно. "Вся бытовая техника наша осталась там, она нам нужна, но забрать технику мы не можем. Удалось забрать вещи по мелочи. То, что реально нам необходимо, мы не можем забрать. Власти, вместо того чтобы задерживать людей, лучше бы организовали и помогли жителям вывезти оттуда все необходимое. Пока власти не разрешают, все ценные вещи увозят оттуда мародеры. У нас было две комнаты в разных подъездах. В одной жила я, а в другой - мой сын, он участник СВО. Сейчас мы лишены жилья. Сын вынужден снимать, а я взяла квартиру в ипотеку и сейчас вынуждена покрывать кредит", - сказала она.

Елена сообщила, что ей предлагали 89 тысяч рублей за один квадратный метр, но она отказалась. "Меня не устраивает оценочная стоимость в 89 тысяч рублей. Я буду судиться. Одна комната у нас была 12,3 квадратного метра, а другая - 10 квадратных метров. И нам власти говорят, что по закону компенсацию мы получим только за одну комнату. Но на такую сумму я нигде не могу даже студию купить самую маленькую. Поэтому я буду судиться", - отметила она.

Светлана также недовольна действиями властей.

"Власти абсолютно ничего не делают для жильцов. Никаких действий, кроме обещаний, вранья, хамского отношения. Все это и приводит к такому отношению людей к властям. Люди уже в третий раз вынуждены идти и вытаскивать свои вещи оттуда. Все из-за бездействия властей", - рассказала она.

По ее мнению, власти могут, но не хотят помочь жителям. "Пусть хотя бы охраняют дом, чтобы никто не смог войти внутрь, грабить вещи. Это все то, что люди годами приобретали и покупали. Сейчас нас выселили, оставили без вещей и без компенсации, а забирать то, что принадлежит нам, не дают. Разве это нормально? Еще и задерживают за то, что человек забирает свои вещи. Потом требуют объяснительную, проверяют вещи и только после этого отпускают. Это ненормальное отношение к гражданам, которые потеряли свое жилье и остались на улице", - жалуется она.

Адвокат Ирина Якымив рассказала, что в отношении только одной жительницы был составлен протокол об административном правонарушении.

"У нас законодательство о ЧС предполагает наказание в основном в отношении граждан и юрлиц, которые способствуют причинению ущерба. Никаких правовых норм, которые бы запрещали людям забирать свои вещи, нет. Поэтому единственное, что им пытались вменить, это неподчинение законному требованию сотрудника полиции. Это уже административка. Полицейские их обнаружили в тот момент, когда они уже находились внутри здания. Но все подчинились требованию полиции покинуть дом. Единственное, они не очень корректно задержали одну из жительниц, которая в принципе не может не материться. Вот в ее отношении применили штраф в размере 2000 рублей. Но всех в итоге отпустили", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Большинство жителей не согласны с предложенной суммой компенсации за комнаты в доме на Нариманова. "100 тысяч рублей – это выплата собственнику за полную утрату вещей первой необходимости. Но не все жильцы получили эту компенсацию. Сумма определяется специальной комиссией. Проблема в том, что люди покинули свой дом зимой, и практически 90 процентов людей живет в съёмных квартирах. А за утрату жилплощади сумма другая - около 90 тысяч за квадратный метр. Есть те, кто согласился и получил компенсацию, но многие все же посчитали эту сумму за потерю жилплощади слишком маленькой и отказались, поскольку на эту сумму нельзя ничего купить" - рассказала Якымив.

Власти прессуют жильцов с целью заставить их соглашаться на эту сумму.

По ее словам, подан коллективный иск для оспаривания суммы компенсации. "Власти прессуют жильцов с целью заставить их соглашаться на эту сумму. Но люди понимают, что они не могут ничего купить за эту сумму. Поэтому они решили подать иск коллективный. Они вынуждены судиться за право жить в нормальных условиях. Установление выкупной стоимости очень сложный и долгий процесс. К тому же все организации, которые занимаются оценкой недвижимости, по каким-то причинам не дают больше 100 тысяч рублей за 1 квадратный метр. Это все делается намеренно, чтобы показать, что люди ничего не добьются", - полагает она.

Напомним, 29 марта прокуратура заявила, что 55 семей, которые жили в доме на улице Нариманова, не получили компенсации после обрушения здания. Ведомство потребовало от чиновников выплатить людям деньги.

25 марта мэр Ростова-на-Дону сообщил, что на выплату компенсаций согласились 63 собственника квартир в доме по улице Нариманова, 27 из них уже получили более 32 миллионов рублей. Девять семей получили жилье по договору соцнайма, отчитался мэр.

14 марта ростовский мэр заявил, что более 60 семей из обрушившегося дома по улице Нариманова согласилось с предложенными суммами возмещения за утраченное жилье. За день до его отчета жильцы дома записали обращение к Путину, жалуясь на равнодушие чиновников.

Ранее ростовчане в эфире федерального телеканала пожаловались, что чиновники не переселяют людей, проживающих в аварийных домах. После этого прокуратура подала в суд на Минстрой Ростовской области за нарушение прав жильцов.

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