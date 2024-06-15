Европейский суд по правам человека признал нарушение прав астраханского активиста Долиева

15 июня 2024, 02:56

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Астраханский активист Михаил Долиев выиграл процесс против России в Европейском суде по правам человека. Две его жалобы касались задержаний во время акций протеста.

Как писал "Кавказский узел", 23 января в Астрахани состоялось двухчасовое шествие в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которое не встретило противодействия силовиков. Задержания начались после акции. Вечером 26 января силовики задержали руководителя астраханского отделения партии "Парнас" Михаила Долиева, а также члена политсовета отделения Ярослава Савина, которые принимали участие в шествии.

14 июня астраханский активист, профсоюзный деятель Михаил Долиев получил от своего адвоката сообщение о том, что обе его жалобы, поданные в ЕСПЧ 6 марта 2024 года, были удовлетворены. Жалобы были объединены в одну №5247/19. Сам заявитель в судебном заседании не участвовал, так как не имел возможности получить визу - в настоящее время Михаил имеет статус беженца в Германии и не имеет права выезжать за пределы ФРГ. Первая жалоба касалась задержания Долиева на протестной акции в Астрахани в мае 2018 года, вторая - задержания на оппозиционном мероприятии в Астрахани в январе 2021 года. Дважды районный суд Астрахани назначал Долиеву административные штрафы в размере 10 тысяч рублей. В ЕСПЧ дело Долиева рассматривалось в рамках процесса "Туганбаев и другие против России". Долиеву назначена компенсация в размере 4000 евро.

"Я уже подавал как-то жалобы в ЕСПЧ. Это было во время выборов в 2012 году в Астрахани. Была масса нарушений (выборного законодательства). Я тогда проходил кандидатом в депутаты городской думы Астрахани. ЕСПЧ рассматривала мою жалобу с 16 по 30 мая 2013 года. Было принято решение, что мое заявление "неприемлемо". Неудачное было тогда обращение в ЕСПЧ. Сейчас - победа", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Михаил Долиев.

Долиев отметил, что оценивает решение ЕСПЧ "весьма положительно". По его словам, оно укрепляет веру в справедливость европейского правосудия. Михаил знает, что Россия вышла из ЕСПЧ и не выполняет его решений. "Будем думать с адвокатом, как можно получить отсуженную у России сумму. Может быть, подадим заявку на арест счетов России за границей", - поделился своими планами Михаил Долиев.

Напомним, Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта того же года. 16 сентября 2022 года Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России, при условии, что они были поданы до этого дня.

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