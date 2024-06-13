Художники оценили значение коллекции Кишева для Кабардино-Балкарии

13 июня 2024, 23:11

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Власти Кабардино-Балкарии оказали помощь художнику Мухадину Кишеву в борьбе за арт-дом в Нальчике, рассказала адвокат. Художники назвали национальные мотивы в современном прочтении одной из особенностей творчества Мухадина Кишева.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2021 года глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков пообещал решить проблему с имущественными правами 82-летнего Мухадина Кишева на помещение арт-дома в Нальчике. Перед этим художник и его супруга обратились за помощью к Рамзану Кадырову, поскольку помещение, где обустроен арт-дом, зарегистрировано на уроженца Чечни. Суд встал на сторону художника. В результате судебного решения более тысячи картин останутся в Кабардино-Балкарии, а не будут вывезены, сообщила адвокат Кишева.

Кишев оказался в числе сразу трех покупателей помещения в доме-долгострое и теперь вынужден судиться за право собственности, пояснила в ноябре 2021 года представитель супругов, адвокат Елизавета Шак. Она отметила, что в отношении застройщика введена процедура банкротства, и тяжба Кишева может затянуться на неопределенный срок

Арт-дом известного художника Мухадина Кишева в Нальчике открыт для посещения после судебного решения, подтверждающего право художника на пользование помещением в многоквартирном доме. При этом вход бесплатный, но посещение возможно по предварительной записи.

Адвокат Кишева Елизавета Шак рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что уроженец Чечни, на которого помещение было зарегистрировано, отказался от претензий на него. "Мы с ним договорились. Он нам уступил право на эту квартиру. Обжаловать решение может только республиканское ипотечное агентство. Оно может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам Верховного суда России. Но практика показывает, что такие решения редко отменяются. Надеюсь, что мы сможем оформить и арт-дом откроется. В этом году Кишеву будет 85 лет и 2 декабря будут выставки в Москве и Нальчике", - сообщила она.

По ее словам, проблема была в центре внимания главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова. "Он нам помог в этом вопросе. Глава Чечни, к которому обращалась супруга Кишева, не принимал участия в этом процессе", - отметила Шак.

Режиссер Александр Сокуров рад, что суд утвердил право Мухадина Кишева на арт-дом в Нальчике, поскольку это позволяет оставлять его картины в КБР. "Я могу только порадоваться, что этот процесс завершился положительным решением, многие его картины останутся в республике", - сказал он "Кавказскому узлу".

По его мнению, в жизни талантливых людей часто возникают трудные и сложные ситуации, как например судебный спор вокруг арт-дома Кишева в Нальчике. "В судьбах людей с большим художественным дарованием это встречается почти всегда. Признание – это такая не обязательная стезя для талантливых художников. Многие этого так и не дожидаются. Но это все судьба талантливого, одаренного человека. В этом судьба больших людей", - сказал он.

Что касается открытия музея Кишева в Чегемском районе, то, по словам родственника художника, все еще есть проблемы с земельным участком. "Власти Кабардино-Балкарии не обещали построить Кишеву музей в Чегемском районе, они обещали помочь в оформлении документов в выделенном земельном участке площадью один гектар. Вроде дали один гектар условно, но документально не могут подтвердить и оформить на Кишева», - сказал Мухарби Кишев корреспонденту "Кавказского узла".

Участок, который власти обещали Кишеву, имеет своего собственника. "Он требует взамен равносильный земельный участок площадью один гектар в престижном месте, а власти района не могут выполнить его требование. Вот поэтому процесс и остановился", - сообщил он.

Тончайшими нитями его работы связывают сердце с той глубочайшей историей, которая выпала на долю как человека, так и народа в целом

Народный художник Кабардино-Балкарии, член-корреспондент Российской академии художеств Мухадин Кишев много лет ждал, когда власти Кабардино-Балкарии выполнят обещание построить его музей в Чегемском районе. Летом 2020 года Кишев заявил, что уже не верит в это, и решил вывезти подготовленные для музея полотна в Испанию, где постоянно живет с 1998 года. В ноябре 2021 года в Нальчике открылся арт-дом Мухадина Кишева. Супруга и арт-директор Кишева Жаклин Диана Мосс уточнила, что это не музей и не галерея, а именно дом, где уже хранится более 1000 уникальных работ.

Художники описали особенности работ Кишева

Художница Татьяна Ваганова называет ценностью картины Мухадина Кишева. "Есть книги, фильмы, картины, мелодии, которые человек хранит в душе всю жизнь и это потому, что когда-то, при встрече, они затронули и захватили – они навсегда стали неоспоримой ценностью мира. И каждый раз, вновь столкнувшись, появляется то чувство радости и неспешного погружения в иную вселенную. Одной из таких ценностей для меня является творчество Мухадина Кишева – философа, мастера цвета и большого композитора! Его произведения навсегда вне времени, ведь в них классика и современность, история народа, мудрость и опыт, жизнь и любовь. Тончайшими нитями его работы связывают сердце с той глубочайшей историей, которая выпала на долю как человека, так и народа в целом», - сказала она «Кавказскому узлу».

По ее словам, стиль работ Кишева объединяет несколько разных поколений. "Дух современности, стилистические приемы и техники в работах Мухадина Кишева - тот мост, которым автор неразрывно связывает поколения, передает через время генетический код – силу духа, интерес и любовь к своему народу, его глубокой истории и культуре. Уникальный пластический язык художника отсылает к традиционным орнаментам и формам, пропитывает собой, зарождает и поддерживает интерес зрителя, приглашая снова и снова думать, учиться, любоваться, мечтать и гордиться тем, что мы живем в одно время", - отметила она.

Художник Дина Хашхожева считает большим талантом умение объединять современную художественную эстетику и традиционный мотив.

"Меня в творчестве Кишева Мухадина всегда поражало умение гармонично объединить современную художественную эстетику и визуальное мышление, национальный, народный, традиционный мотив. Вижу влияние оптического искусства, геометрию линий, которые создают вымышленные пространства, изменяют восприятие поверхности холста, как живописные скульптуры и в этой игре вплетаются горные вершины и особое чувство погружения в потоки цвета, как если бы окунулся в холодную, ободряющую горную реку", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, всегда интересно исследовать, как мировой тренд в живописи вдруг проявляет себя в исключительно узнаваемом культурном коде черкесских образов, не очевидных, не буквальных, но символически присутствующих в своей энергетике и пластике.

«Кишев работает с загадкой пластической формы, с тем как плоское благодаря мастерству иллюзии становится глубоким и пространственным. Это символическое исследование души, когда общество и культура кажется отказались считать человека «духовным существом», упростили его до физической, физиологической плоскости холста, а дух, душа, душевное пространство продолжает говорить через искусство, намекает на синтез тела и духа, внешней, научной, рациональной понятности и глубины непознанного о психике, интеллекте, интуиции и душе", - подчеркнула она.

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