Суд признал право художника Кишева на арт-дом в Нальчике

10 июня 2024, 18:35

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Суд встал на сторону художника Мухадина Кишева в споре о праве на помещение арт-дома в Нальчике, из-за которого супруга художника обращалась к Рамзану Кадырову. В результате судебного решения более тысячи картин останутся в Кабардино-Балкарии, а не будут вывезены, сообщила адвокат Кишева.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2021 года глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков пообещал решить проблему с имущественными правами 82-летнего Мухадина Кишева на помещение арт-дома в Нальчике. Перед этим художник и его супруга обратились за помощью к Рамзану Кадырову, поскольку помещение, где обустроен арт-дом, зарегистрировано на уроженца Чечни.

Проблема в том, что Кишев оказался в числе сразу трех покупателей помещения в доме-долгострое и теперь вынужден судиться за право собственности, пояснила в ноябре 2021 года представитель супругов, адвокат Елизавета Шак. Она отметила, что в отношении застройщика введена процедура банкротства, и тяжба Кишева может затянуться на неопределенный срок.

Видео, озаглавленное "Адвокат Лиза ШАК поделилась радостной новостью / Мухадин Кишев / Нальчик", опубликовано сегодня в YouTube-канале "Сделано в КБР", на который подписаны 44,6 тысячи пользователей.

В кадре Елизавета Шак отвечает на вопросы мужчины, снимающего видео. Она сообщила, что 6 июня суд в Краснодарском крае признал за Мухадином Кишевым право собственности на Kishev Art Home ("Арт-дом Кишева").

Картины остаются в республике

"Картины остаются в республике. Спасибо всем, кто нам помогал, сочувствовал… К 85-летию Мухадина Кишева мы получили музей, который для жителей республики всегда будет работать, и все могут посетить картинную галерею", - сказала адвокат.

Народный художник Кабардино-Балкарии, член-корреспондент Российской академии художеств Мухадин Кишев много лет ждал, когда власти Кабардино-Балкарии выполнят обещание построить его музей в Чегемском районе. Летом 2020 года Кишев заявил, что уже не верит в это и решил вывезти подготовленные для музея полотна в Испанию, где постоянно живет с 1998 года. В ноябре 2021 года в Нальчике открылся арт-дом Мухадина Кишева. Супруга и арт-директор Кишева Жаклин Диана Мосс уточнила, что это не музей и не галерея, а именно дом, где уже хранится более 1000 уникальных работ.

Отвечая на уточняющий вопрос мужчины, снимающего видео, Елизавета Шак сообщила, что процесс длился три года. "Справедливость восторжествовала. Спасибо главе, который тоже помогал нам в решении данного вопроса. В общем, такая радостная новость, приуроченная к юбилею Мухадина Исмаиловича", - сказала она.

В своем телеграм-канале 4 декабря 2023 года Елизавета Шак сделала репост публикации "Газеты Юга" с ее комментарием относительно хода дела Мухадина Кишева. По ее словам, заявление о признании прав на квартиру было подано в рамках дела о банкротстве АО «Республиканское ипотечное агентство».

В помещение завезли более тысячи картин

"Допрошенный в суде в качестве свидетеля бывший директор АО «РИА» Аслангери Кештов подтвердил: в сентябре 2018 Кишев и Мосс заключили договор долевого участия в строительстве и полностью оплатили 3,7 млн наличными – деньги были внесены по квитанции в кассу. В октябре застройщик передал квартиру для отделочных работ. Они были завершены к лету 2019. В помещение завезли более тысячи картин – в том числе из Испании – и открыли Kishev Art Home. Однако в регистрации права собственности внезапно было отказано: недвижимость оказалась зарегистрирована за другим покупателем", - говорится в публикации.

По словам адвоката, квартира находится в пользовании Кишева и Мосс, они оплачивают коммунальные услуги и «осуществляют полномочия собственника».

"В Кабардино-Балкарии, несмотря на неоднократные обещания выделить землю для музея в Чегемском районе, все так и осталось на уровне слов. Kishev Art Home, организованный только благодаря невероятным усилиям и средствам Жаклин Дианы Мосс, на данный момент единственное малое, что создано в КБР для сохранения творческого наследия художника. Если он будет потерян (такой исход, к сожалению, не исключен, так как процедура банкротства длительная и весьма запутанная), республика может окончательно утратить это культурное собрание", - сказала тогда изданию Елизавета Шак.

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