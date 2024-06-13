13 июня 2024, 19:56

Глава Калмыкии сообщил об убитом на Украине военном

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Лейтенант Антон Гайворонский убит в боевых действиях на Украине, сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 80 бойцов из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Лагани Наран Бурулдаев стал как минимум 79-м военным из Калмыкии, которого власти признали убитым в военной операции.

Лейтенант Антон Гайворонский из села Вознесеновка был убит в военной операции на Украине в 2022 году, сообщил сегодня глава Калмыкии Бату Хасиков, отчитываясь о благоустройстве сквера, который назван в честь военного. Как следует из приложенного к публикации видео, , Гайворонский родился в 2000 году.

Таким образом, официально власти признали убитыми не менее 80 бойцов из Калмыкии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Контрактник из Калмыкии погиб на Украине", "Два бойца из Элисты погибли в зоне военных действий", "Мобилизованный из Калмыкии погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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