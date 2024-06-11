Выборы в Южной Осетии усилили противостояние властей и оппозиции

11 июня 2024, 09:44

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Между правящей партией "Ныхас" и оппозиционной партией "Единая Осетия" усилилось противостояние после подсчета голосов на выборах парламента. При этом "Ныхас" перетянула на свою сторону избирателей в селах и районах, а "Единая Осетия" заручилась поддержкой городского населения, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как информировал "Кавказский узел", на выборах в Южной Осетии зафиксированы массовые нарушения, в частности, подвоз и подкуп избирателей, но самым вопиющим случаем стала подмена чернил на участке во Владикавказе, заявила партия "Единая Осетия". Представители партии заявили, что не будут принимать участия в работе парламента, пока итоги голосования в Северной Осетии не будут пересмотрены.

По данным Центризбиркома Южной Осетии, после обработки 100% протоколов, партия "Единая Осетия" набрала 31,52% голосов избирателей, партия "Ныхас" – 30,60%, "Народная партия" – 16,03%, Коммунистическая партия – 7,01%, "Единство народа" – 4,49%, "Иры Фарн" – 4,71%, "Единство" – 1,98%. Против всех проголосовало 3,66% избирателей, сообщило сегодня в своем телеграм-канале ИА "Рес".

10 июня о своем союзе с партией "Ныхас" заявили вновь избранные депутаты Алан Хугаев, Алик Гассеев, Сослан Гагиев, Эльдар Ахмедов. Из них Алик Гассеев в прошлом долгое время был в составе личной охраны бывшего президента Анатолия Бибилова, с которым впоследствии у него произошел конфликт. В статусе депутата Гассеев заявил, что в парламенте будет работать в союзе с "Ныхас".

На фоне недовольства сторонников "Единой Осетии", которые 10 июня собрались у штаба партии , в СМИ было опубликовано заявление Компартии и партии "Иры Фарн", которая набрала менее 7% голосов избирателей. Они призвали все политические силы республики соблюдать порядок и не провоцировать новые кризисы в обществе.

На избирательных участках в Цхинвале "Единая Осетия" с отрывом обогнала "Ныхас". В селах и районах наоборот – "Ныхас" набирала значительно больше голосов.

На участках в Цхинвале, по предварительным данным ЦИК на 23.00 10 июня, "Единая Осетия" набрала от 32 до 50% голосов, "Ныхас" - от 15 до 32%. В ряде УИК, например Цхинвалском и Дзауском районах, "Ныхас" набрала более 50%, в то время как "Единая Осетия" в ряде участков набрала от 11 до 18%. - Дополнение "Кавказского узла" от 10.32 мск 11 июня.

По мнению политолога Анны Кокоевой, такие данные обусловлены тем, что "Ныхас" проводила много встреч в селах.

"По данным соцопросов, еще в апреле этого года предпочтение партии "Ныхас" отдавали только 16% опрошенных. Затем эти данные увеличивались. И это, на мой взгляд, за счет живого общения с людьми в селах. Пока "Народная партия" ездила по городским улицам и районам, как и "Единая Осетия", партия власти уехала в села. Их долго не видно было в городе. И городские жители часто друг у друга интересовались, почему к ним не приходят кандидаты от партии власти. Надо отдать должное "Ныхас, они провели активную агитацию именно в селах. Нельзя сказать, что у этой партии был высокий рейтинг. Я думаю, они сами не ожидали таких результатов", – сказала Кокоева корреспонденту "Кавказского узла".

Она поделилась своими предположениями о продолжении политической карьеры бывшего президента Анатолия Бибилова. "Во-первых, он сейчас военнослужащий и командир российской армии, постоянно находится в зоне СВО, сюда приезжает редко, то есть у него уже нет ценза оседлости. Если новый парламент отменит ценз оседлости и Бибилов вернется из армии, то вполне возможно. Хотя в своем интервью от 7 июня( на телеканале нашем показывали) он говорил, что ... президентом больше не собирается избираться, а в политике он присутствует", – пояснила политолог.

Жители Южной Осетии разместили в соцсетях и Telegram-каналах голосовые сообщения о том, что в городе Квайса были замечены неизвестные люди, которые голосовали на участках. Местные жители подозревают, что это были избиратели, которые не проживают в Южной Осетии и приехали на автобусах из Северной Осетии специально на выборы. Такие сообщения, частности, сегодня опубликовал телеграм-канал "БОНВ[Ӕ]РНОН". В голосовых сообщениях люди жалуются, что из-за приезжих извне избирателей бюллетени на участках закончились к полудню в день голосования, и местные жители не успели уже проголосовать.

В день голосования в некоторых телеграм-каналах были опубликованы сообщения о давлении на членов участковых комиссий, чтобы те обеспечили явку. Мери Туаева, которая была в составе участковой комиссии, поделилась с корреспондентом "Кавказского узла" своими предположениями.

"Я была на избирательном округе №13 и могу сказать только, что на нас никто давления не оказывал, тем более явка, правда, была высокая. Я подозреваю, что если и говорили о давлении, то это скорее всего имелись в виду участки в здании Санэпидемстанции. Там же избиратели знакомые и друзья Гарри Мулдарова, и они из солидарности с ним не шли на участки, и ближе к вечеру уже по городу этот слух тоже разошелся, что на участке весь день пусто. И вот за пару часов до закрытия участков попросили обзванивать знакомых, друзей, которые живут в том районе, чтобы они пошли голосовать. Как бы эта просьба шла от власти, скажем так. Но давления не было, и каких–то угроз, что нам не выплатят, тоже не было. Я получила свои 18 тысяч за работу в день выборов", – пояснила Туаева.

Депутаты парламента Южной Осетии, получившие заключения ФСБ о лишении гражданства, столкнулись с запретом въезда в Россию. В связи с этим депутаты не могут попасть в российский суд, в который подана жалобы по этому поводу, заявил депутат Давид Санакоев. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев назвал активность депутатов по демаркации границы с Грузией несвоевременной, обвинив Санакоева, Мулдарова и Медоева в провокации вооруженного конфликта.

Напомним, опрошенные перед выборами "Кавказским узлом" аналитики отметили, что основная борьба на выборах будет происходить между тремя партиями ("Единая Осетия", Народная партия и "Ныхас"), но конкуренция между ними основана не на различиях программ, а на личном рейтинге лидеров.

Перед выборами ЦИК отказала в регистрации республиканских списков пяти политических партий: "Ирыстоны ног фалтар", "Ирон", "Фыдыбаста", "Партии развития", "За справедливость", говорится в справке "Кавказского узла" "Кто борется за места в парламенте Южной Осетии?".

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