Полиция перекрыла улицы в центре Еревана перед митингом оппозиции

09 июня 2024, 19:58

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Полицейские заблокировали автомобильное движение на улицах в центре Еревана перед началом митинга, организованного активистами, которые требуют отставки Никола Пашиняна.

Как писал "Кавказский узел", 4 июня лидер движения "Тавуш во имя родины", архиепископ Баграт Галстанян заявил, что временное правительство, которое будет сформировано после отставки действующего кабмина, займется подготовкой к внеочередным выборам и будет регулировать внешнеполитические отношения. 8 июня Галстанян призвал жителей Армении собраться 9 июня на митинге, подчеркнув, что борьба за отставку премьер-министра Никола Пашиняна перешла в финальную стадию.

Сторонники движения "Тавуш во имя родины" с 10 мая проводят акции неповиновения с требованием отставки Пашиняна из-за ситуации с границей. Галстанян в результате обсуждений с политиками и активистами выбран кандидатом в премьер-министры от протестного движения. Жители Армении поддерживают требование об отставке Пашиняна, но отсутствие четких политических целей не позволяет сторонникам Галстаняна получить широкую поддержку, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Сегодня участники нескольких шествий из разных районов Еревана направились в центр, на площадь Республики, призывая прохожих присоединиться к требованию об отставке правительства.

Шествия начались от стадиона "Раздан", "Матенадарана" и от железнодорожного вокзала "Сасунци Давид". Протестующие несли государственные флаги Армении и скандировали: "Армянин, Армения, Родина и Бог".

Подразделения полиции были стянуты к улицам, прилегающим к площади Республики. Автомобильное движение по всем улицам, ведущим к площади, перекрыто полицейскими машинами, передал корреспондент "Кавказского узла".

Митинг начался на площади Республики, перед этим полицейские выстроились в ряд со щитами около здания правительства, сообщает News.am.

Напомним, 9 мая активисты движения "Тавуш во имя родины" провели переговоры с парламентскими фракциями, призывая выразить вотум недоверия правительству. Оппозиционные фракции "Айастан" (Армения) и "Честь имею" согласились представить вотум недоверия действующему кабмину.

Протесты в Армении начались после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. 24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране участков границы, определенных при делимитации.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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