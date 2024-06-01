Аналитики поспорили о причинах недопуска партий к выборам в Южной Осетии

01 июня 2024, 15:50

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Пять партий получили отказы в регистрации на парламентских выборах в Южной Осетии из-за бюрократических формальностей, а политической подоплеки в этом нет, указал Тимур Цхурбати. Отказ партиям в регистрации имеет политические мотивы, возразил Мурат Гукемухов.

Как писал "Кавказский узел", выборы в парламент Южной Осетии назначены на 9 июня. Кандидаты будут претендовать на 34 депутатских мандата. Кандидатуры выдвинули 270 претендентов, из них 121 - в составе партийных списков или от партий по одномандатным округам, еще 149 - самовыдвиженцы. При этом ЦИК отказал в регистрации республиканских списков пяти политических партий: "Ирыстоны ног фалтар", "Ирон", "Фыдыбаста", "Партии развития", "За справедливость".

Всего будет открыто 75 избирательных участков, из них 71 - на территории Южной Осетии и четыре за ее пределами: два - в Северной Осетии, один - в Москве и один - в Сухуме. Основная борьба на выборах будет происходить между тремя партиями ("Единая Осетия", Народная партия и "Ныхас"), но конкуренция между ними основана не на различиях программ, а на личном рейтинге лидеров, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Не думаю, что их специально отстранили по политическим мотивам

Отказ партиям в регистрации не имеет политической подоплеки, убежден активист из Цхинвала Тимур Цхурбати (в 2022 году Цхурбати был сотрудником штаба будущего президента Алана Гаглоева). "Просто там так много бюрократических процедур, что, вполне возможно, они, не желая того, что-то нарушили. Я не думаю, что их специально отстранили по политическим мотивам", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Если партия попадает в парламент, то ее статус и значимость значительно повышаются, поскольку это означает, что у них есть достаточное число сторонников, отметил активист. "Даже один человек в парламенте может провести закон, который реально может повлиять на общество Южной Осетии, на экономику, в любом направлении... И голос партии в парламенте значительно повышает ее статус и увеличивает ее возможности. Когда партия не попадает во власть, в принципе, ее деятельность, конечно, не прекращается, но возможности влияния, авторитета в народе у нее будет меньше ", - сказал Тимур Цхурбати. Одной из партий, которая действует вне парламента, но при этом сохраняет определенное влияние в обществе, он назвал партию Вячеслава Гобозова "Фыдыбаста".

Кандидаты в депутаты активно стараются привлечь избирателей, но их обещания не вызывают доверия, указали в мае опрошенные "Кавказским узлом" жители Цхинвала.

Партии, которые не были допущены к выборам, выдвигают своих людей в качестве одномандатников, наибольшая конкуренция и борьба развернется в самых густонаселенных районах Цхинвала (районы "Текстиля", "Жилого массива", вокзала), выдвиженцев там "действительно много", отметил активист. В этих района, по его словам, наиболее активны сторонники депутата парламента Северной Осетии Джамболата Тедеева.

"Народная партия" оказалась в числе лидеров предвыборной гонки за счет перехода под влияние и финансовую поддержку Дзамболата Тедеева, который не может сам баллотироваться в депутаты парламента Южной Осетии из-за требования к кандидатам о непрерывном проживании на территории Южной Осетии в течение последних пяти лет.

"Как у них получится с победой, очень трудно предсказать. У Джамболата Тедеева авторитет общероссийского масштаба, поэтому он получит много голосов. Что может снизить количество голосов, так это то, что к нему переметнулись такие люди, как бывший спикер парламента Петр Гассиев, и я думаю, это отвратит много избирателей от этой партии [Тедеева]", - считает Цхурбати.

Также, по его мнению, наибольшая активность во время выборов будет наблюдаться в Цхинвальском и Джавском районах, а наименее активным будет Ленингорский район. "Потому что они долго были под властью Грузии и еще не отошли от перемен, которые происходят в районе", - пояснил активист.

Он предположил, что явка на выборах "будет достаточно высокая, 60% и более". "Даже те, кто негативно относится к выборам, понимают, что, если они не будут приходить [голосовать], то республика может разрушиться. Я обязательно пойду на выборы и постараюсь агитировать всех, чтобы шли голосовать", - сказал Тимур Цхурбати.

Отказ партиям в регистрации имеет политические мотивы, но в отношении партии "За справедливость", основанной лишенными российского гражданства депутатами, "очевидно, присутствуют и личные для президента мотивы", указал журналист Мурат Гукемухов.

Публичное одобрение санкций в отношении депутатов было воспринято общественностью как мелочная месть бывшим соратникам

"Общественное мнение крайне негативно восприняло историю с лишением гражданства депутатов, особенно в той ее части, где президент не попытался за них заступиться, разрулить ситуацию мирным путем. Наоборот, его публичное одобрение санкций в отношении депутатов было воспринято общественностью как мелочная месть бывшим соратникам за то, что они заявили о своем разочаровании политикой президента и переходом в оппозицию. В этом смысле отказ в регистрации говорит о том, что либо месть продолжается, либо президент не хочет делать эту историю частью предвыборных дебатов", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам журналиста, создается впечатление, что отказ в регистрации партиям "За справедливость", "Партии развития", "Фыдыбаста" и "Ирон" - это "попытка собрать под штандартом партии "Ныхас" тех избирателей, кто во втором туре президентских выборов 2022 года проголосовал за Гаглоева".

"Если так, то это ошибка – во втором туре они голосовали не за Гаглоева, а против [бывшего президента Анатолия] Бибилова. Это была победа широкой коалиции, в которую входили лидеры отстраненных партий со своими электоральными активами. К Гаглоеву они больше не вернутся", - сказал Мурат Гукемухов.

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