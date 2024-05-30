Стычки между протестующими и силовиками произошли в Ереване

30 мая 2024, 10:16

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Между силовиками и противниками делимитации армяно-азербайджанской границы, которые также требуют отставки премьер-министра, произошло несколько стычек около здания правительства в Армении, где проходит акция протеста.

Как информировал "Кавказский узел", ранее лидер движения "Тавуш во имя родины", архиепископ Тавушской епархии Баграт Галстян (упоминается в СМИ также как Галстанян) анонсировал акцию неповиновения, призвав своих сторонников заблокировать улицы у здания правительства в день заседания.

Баграт Галстян в результате обсуждений с политиками и активистами выбран кандидатом в премьер-министры Армении от протестного движения. 27 мая на акциях протеста в Ереване 226 человек были задержаны по обвинению в неподчинении полиции. 26 мая, участники митинга в Ереване поддержали Галстяна, который призвал премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку. "Кавказский узел" подготовил видеосюжет об этой акции.

Около здания правительства в Ереване, где на сегодня намечено заседание, началась акция протеста сторонников и членов движения "Тавуш во имя Родины", на место стянуто большое количество силовиков. Также на месте присутствует Баграт Галстанян. Силовики перекрыли улицу Мелик Адамяна, примыкающую к зданию правительства, передало в своем телеграм-канале ИА "Новости-Армения".

Между протестующими и силовиками произошло несколько стычек, отметило агентство в другом сообщении.

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