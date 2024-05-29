Состояние Лачина Велиева ухудшилось на пятые сутки сухой голодовки

29 мая 2024, 12:40

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Осужденный азербайджанский активист Лачин Велиев пятые сутки проводит сухую голодовку, его состояние ухудшилось, сообщила супруга. Руководство колонии необоснованно отказало Велиеву в оформлении документов для выплаты назначенной Евросудом компенсации, указал оппозиционер Бахтияр Иманов.

Как писал "Кавказский узел", Лачин Велиев третьи сутки проводит сухую голодовку в исправительном учреждении № 10, сообщили 27 мая его супруга и адвокат. Осужденный требует от руководства колонии заверить доверенность на имя его супруги, чтобы семья Велиева могла получить компенсацию за его необоснованный арест, назначенную ЕСПЧ в сентябре 2023 года.

Велиев был задержан 20 марта 2021 года и обвинен в незаконном обороте наркотиков и мошенничестве. Он не признал себя виновным. Защита и другие активисты сочли обвинения надуманными и усмотрели в этом деле политические мотивы. Суд приговорил Велиева к 7,5 года лишения свободы.

Лачин Велиев пятые сутки проводит сухую голодовку в исправительном учреждении № 10, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" супруга осужденного Зульфия Велиева после разговора с мужем.

"Мы ждали звонки Лачина вчера (28 мая). Но он вчера не позвонил, Лачин позвонил сегодня утром. Он сообщил, что вчера его принял начальник колонии, который просил Лачина прекратить голодовку, пообещав оказать содействие в решении поднятых им вопросов. Начальник дал ему понять, что не всё от него зависит, и есть вещи, которые он должен "согласовать с верхами". Лачин многого и не хочет. Он требует обеспечения своего законного права на передачу доверенности мне, чтобы я могла получить деньги, которые полагаются по решению Европейского суда. И еще он хочет, чтобы его лечили там, у него почечная болезнь", - рассказала Зульфия Велиева.

Начальство всегда обещает, но потом ничего не решает

По ее словам, Велиев продолжил голодовку, несмотря на разговор с начальником колонии. "Начальство всегда обещает, но потом ничего не решает", - сказала она.

В августе 2021 года Лачин Велиев восемь суток проводил голодовку в знак протеста против продления ареста. На девятые сутки он был госпитализирован и после принудительного питания прекратил акцию протеста.

Женщина отметила, что самочувствие активиста еще сильнее ухудшилось. "Лачин, чтобы не беспокоить меня, сказал, что чувствует себя нормально. Но голос его звучал еще более слабо, чем когда мы говорили по телефону позавчера. Он говорил прерывисто", - рассказала Зульфия Велиева. По ее данным, несмотря на голодовку, Лачина Велиева не изолировали от других заключенных.

Товарищ Велиева, член партии Народного фронта Бахтияр Иманов сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что 28 и 29 мая активист не звонил ему.

Лачин Велиев сторонник оппозиционной партии, но не является членом ПНФА, рассказал ранее "Кавказскому узлу" Бахтияр Иманов. "Он не был членом нашей партии, но был сочувствующим, активно участвовал в протестных акциях", - пояснил он.

Комментируя голодовку Велиева, Иманов высказал мнение, что активист стал "жертвой чиновничьей безграмотности и произвола".

Ему говорят, что они должны получить указание сверху, а то у них могут быть потом проблемы

"Руководство колонии обязано заверить его доверенность супруге. Но ему говорят, что они должны получить указание сверху, а то у них могут быть потом проблемы из-за открытия счета, на который придут деньги из Европы. Однако это очень абсурдные предположения. Деньги будут перечисляться не из Европы, а Минфином Азербайджана, потому что компенсацию выплачивает правительство страны. С другой стороны, банковский счет всегда под контролем правительства страны, и если на него придут средства из "сомнительных источников", деньги всегда могут быть заблокированы. Другая проблемы – эта болезнь почек у Велиева, но ему не обеспечивают условий для лечения в тюремном госпитале", – сказал Бахтияр Иманов.

Получить комментарии в отделе общественных связей Пенитенциарной службы не удалось. На телефонные звонки в ведомстве не отвечали, а на письменный запрос ответа не поступило, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

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