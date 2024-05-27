Азербайджанский активист Велиев объявил сухую голодовку в колонии

27 мая 2024, 16:56

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Лачин Велиев третьи сутки проводит сухую голодовку в азербайджанской колонии с требованием оформить документы для выплаты назначенной Евросудом компенсации за необоснованный арест. Отказ от еды и воды уже повлиял на самочувствие осужденного, рассказали его супруга и соратник.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2021 года сторонник партии Народного фронта Азербайджана и бывший член партии "Мусават" Лачин Велиев восемь суток проводил голодовку в знак протеста против продления ареста. На девятые сутки он был госпитализирован и после принудительного питания прекратил акцию протеста.

Лачин Велиев был задержан 20 марта 2021 года и обвинен в незаконном обороте наркотиков, ему грозило до 12 лет лишения свободы. Активист не признал себя виновным, а признательные показания у него взяли под давлением, заявил адвокат. Защита и активисты сочли обвинения надуманными и усмотрели в этом деле политические мотивы.

Лачин Велиев третьи сутки проводит сухую голодовку в исправительном учреждении № 10, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" супруга активиста Зульфия Велиева.

С каждым днем ему становится хуже, но ему никакой помощи не оказывают

"Лачин более трех лет необоснованно содержится в тюремном заключении. То, что его незаконно арестовали, подтвердил Европейский суд по правам человека, который в сентябре [2023 года] назначил ему денежную компенсацию в размере 3500 евро. Но этих денег мы не можем получить. Поскольку Лачин в тюрьме, он должен выдать мне доверенность на получение денег, а этого ему не позволяют сделать. Из-за этого, а также отсутствия лечения почечной болезни мой муж 25 мая объявил голодовку. Он звонил вчера (26 мая) и сегодня (27 мая). С каждым днем ему становится хуже, но ему никакой помощи не оказывают", - рассказала Велиева.

Информацию о сухой голодовке Велиева подтвердил и его адвокат Немат Керимли. "В сентябре прошлого года ЕСПЧ признал неправомерным предварительное его заключение под стражу на период следствия. Что интересно, правительство Азербайджана само признало нарушение его прав в одностороннем порядке и согласилось выплатить ему компенсацию в 3500 евро. Но теперь в ИУ создаются препятствия для получения его семьей этих денег. Согласно правилам, доверенность заключенным в подобных вопросах должна заверяться начальством ИУ. Однако начальник колонии отказывается делать это. Я обращался уже к министру юстиции. Из Минюста в колонию пришло письмо, чтобы они позволили Велиеву передать доверенность семье. Но руководство колонии все равно отказывает Велиеву в передаче доверенности", - сказал Керимли корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, в этом случае можно обратиться в суд. "Но это долгий процесс. Решение вопроса - в политической плоскости", - отметил адвокат. По поводу приговора Велиеву Керимли заметил, что защита исчерпала внутринациональные механизмы обжалования и уже направила новое заявление в ЕСПЧ по существу дела.

Руководство колонии, очевидно, ждет указания от кураторов политических дел

Семья Велиева нуждается в деньгах, назначенных ЕСПЧ, отметил член партии Народного фронта Азербайджана Бахтияр Иманов. "Семье Лачина, где двое малолетних детей, эти деньги очень нужны. Но незаконно Лачина лишают возможности передать доверенность жене. Лачин также протестует против отсутствия лечения его в связи с камнями в почках. С прошлой субботы (25 мая) он проводит голодовку. Он звонил мне вчера (26 мая) и сегодня (27 мая). Каждый раз, когда ему позволяют звонить, он звонит мне и своей семье. Голодовка уже повлияла на его здоровье. Сегодня его голос был очень слабым, приглушенным", - рассказал Иманов, предположив, что "руководство колонии, очевидно, ждет указания от кураторов политических дел во власти".

Он пояснил, что Лачина Велиева приговорили к 7,5 года лишения свободы. "Лачина сначала арестовали по обвинению в "незаконном обороте наркотиков". Наркотики ему были подложены. Он не был членом нашей партии, но был сочувствующим, активно участвовал в протестных акциях. В июле 2020 года, когда была "Карабахская акция" перед парламентом, Лачина задержали, и у него выбивали показания о том, что якобы я был среди з"ачинщиков беспорядков". Он не дал показаний против меня, и через несколько дней его отпустили. Однако в марте 2021 года его арестовали "по делу о наркотиках". А по ходу добавили и еще статью "Мошенничество", - рассказал Иманов.

Оппозиционер убежден, что Велиев не совершал этого преступления. "Лачин имел небольшой строительный бизнес, строил под заказ частные дома. Однако построенный им дом снесла администрация Сураханского района якобы как "незаконное строение". Он предложил заказчику взамен строительство за свой счет в другом месте, однако из-за ареста не успел сделать это, и на него завели еще статью "Мошенничество". Оба эти обвинения политически мотивированы, его преследуют за оппозиционную деятельность, участие в протестных акциях. Ранее за участие в акции протеста его подвергали административному аресту", - рассказал Бахтияр Иманов.

Юрист Халид Агалиев, проводящий мониторинг решений ЕСПЧ по Азербайджану, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что 21 сентября 2023 года ЕСПЧ объявил решение по делу "Лачина Велиева против Азербайджана".

"Жалоба была подана в связи с необоснованным заключением его под стражу на период следствия. Правительство Азербайджана признало нарушение прав Велиева "на свободу и личную неприкосновенность", гарантированные статьей 5 Европейской конвенции прав человека, и гарантировало выплату ему компенсации в размере 3500 евро. ЕСПЧ не стал дальше расследовать дело и принял решение на основе одностороннего заявления правительства", - рассказал Агалиев.

Полномочный представитель Азербайджана в ЕСПЧ Чингиз Аскеров оказался недоступным для комментариев. Представители пенитенциарной службы Азербайджана также сегодня оказались недоступными для комментариев, передал корреспондент "Кавказского узла".

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