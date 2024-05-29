29 мая 2024, 08:45

Беспилотник сбит над Армавиром

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Военные уничтожили беспилотник, направленный со стороны Украины, сообщил губернатор Кубани.

Как писал "Кавказский узел", территория Краснодарского края регулярно подвергается атакам беспилотников после начала военной операции на Украине. Так, в ночь на 17 мая военные сбили 10 беспилотников, направленных со стороны Украины на "гражданские объекты на территории Новороссийска", заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. В результате атаки повреждены 12 частных домов и 17 квартир в многоквартирных домах, сообщила мэрия Новороссийска.

Сегодня утром военные уничтожили над Армавиром беспилотный летательный аппарат, направленный со стороны Украины, сообщил в своем телеграм-канале Вениамин Кондратьев.

"По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Ведутся поиски места падения БПЛА, работают специальные службы", - написал он.

Напомним, 19 мая военные уничтожили и перехватили в Краснодарском крае 57 беспилотников, запущенных со стороны Украины, сообщило Минобороны. Нефтезавод в Славянске-на-Кубани, на территорию которого 19 мая упали шесть беспилотников, приостановил работу.

9 мая нефтебаза под Анапой также была атакована беспилотниками. По данным властей, военные сбили шесть дронов, на нефтебазе были повреждены несколько резервуаров и произошел пожар.

17 марта при атаке беспилотников на нефтезавод в Славянске-на-Кубани один человек погиб. Атмосферный и вакуумный блоки оказались повреждены, это привело к нарушению производственного процесса, сообщило руководство завода.

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Примечание:

"Беспилотники сбиты в районе Геленджика", "На Кубани после атаки беспилотника произошел пожар на Ильском НПЗ", "Власти объяснили учениями звуки взрывов в Ейске".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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