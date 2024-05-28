28 мая 2024, 17:36

Трое военных со Ставрополья убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Андрей Лисин, Роман Бешенко и Андрей Щебриков убиты в боевых действиях, сообщила администрация Нефтекумского округа. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 387 военных из Ставропольского края.

"Кавказский узел" писал, что лейтенант Дмитрий Найко стал 384-м военным со Ставрополья, которого власти официально назвали убитым в военной операции на Украине.

Ефрейтор Андрей Лисин убит в военной операции на Украине, сообщила сегодня в своем Telegram-канале администрация Нефтекумского округа, отчитываясь о передаче его родным ордена Мужества.

Ранее власти округа сообщали, что на Украине в сентябре 2022 года был убит Андрей Щебриков, а марте 2022 года - Роман Бешенко.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 387 военных из Ставропольского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ни госнаграды, ни мемориальные доски убитым в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Пять бойцов со Ставрополья убиты на Украине", "Власти назвали имена 13 убитых в СВО бойцов со Ставрополья", "Десять бойцов со Ставрополья убиты в зоне СВО".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

28 мая 2024, 18:02

28 мая 2024, 16:48

  • Активисты у здания парламента Грузии выступили против смены политического курса

    Преодоление депутатами президентского вето на закон "О прозрачности иностранного влияния" не станет окончанием борьбы, свой протест против смены политического курса жители продемонстрируют на парламентских выборах, уверены участники акции протеста у парламента Грузии, где сегодня должно состояться голосование о преодолении вето Зурабишвили.

28 мая 2024, 15:52

  • Жители села у Сулакского каньона посетовали на проблемы из-за ремонта дороги

    Власти закрыли для ремонта короткую дорогу к селу Зубутли, теперь местные жители и туристы, которые едут в Сулакский каньон, вынуждены объезжать по длинному маршруту, рассказали сельчане, отметив, что это наносит ущерб доходам жителей, занятым в туризме. Администрация Казбековского района сообщила, что ремонт дороги начат по требованию ГИБДД, однако на его завершение не хватает средств.

28 мая 2024, 15:03

28 мая 2024, 14:22

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи