Сапер подорвался на мине в Азербайджане

28 мая 2024, 11:50

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При выполнении разминирования территории в селе Сырхавенд Агдамского района на мине подорвался сапер Хасил Эльдар оглу Юсубов, сообщили власти.

Как информировал "Кавказский узел", в зоне бывшего карабахского конфликта периодически подрываются на минах мирные жители. Так, 22 мая в Тертерском районе пастух получил смертельные ранения, подорвавшись на мине. 27 апреля при взрыве противотанковой мины в Агдамском районе Азербайджана был ранен водитель грейдера Видади Гусейнов. Двумя неделями ранее, 12 апреля, два человека получили ранения, подорвавшись на противопехотной мине в том же районе.

2 апреля во время работ по разминированию на территории села Сарыджалы при взрыве боеприпаса был ранен 37-летний сапер ANAMA Хайам Алиев.

При исполнении служебных обязанностей на противопехотной мине в селе Сырхавенд Агдамского района подорвался сотрудник госагентства по разминированию (ANAMA) Хасил Эльдар оглу Юсубов 1997 года рождения. В результате взрыва у него произошла травматическая ампутация левой ноги в области лодыжки, сказано в совместном сообщении МВД Азербайджана и ANAMA.

"Пострадавший был госпитализирован, его состояние оценивается как удовлетворительное", – сказано в сообщении, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Жертвами взрывов мин и неразорвавшихся боеприпасов с 10 ноября 2020 года (после окончания 44-дневной войны в Карабахе) и по 28 мая текущего года включительно стали 362 жителя Азербайджана, из них 68 – погибли, 294 – получили травмы. Среди погибших – 53 мирных жителя и 15 военных, еще 127 гражданских и 167 военных получили травмы различной степени тяжести, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" в сотрудник Генпрокуратуры Азербайджана.

"Кавказский узел" также писал, что президент Азербайджана в октябре 2022 года заявил, что в зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин, и на разминирование понадобится 30 лет. Затраты на это он оценил в 25 миллиардов долларов. 11 июля 2022 года Евросоюз выделил Азербайджану 4,25 млн евро на разминирование территорий. Ранее Великобритания дважды выделила на разминирование в зоне карабахского конфликта по 500 тысяч фунтов стерлингов. Общественные организации Азербайджана в августе 2023 года обратились к ООН и Евросоюзу с просьбой помочь решить проблему с разминированием территорий страны.

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