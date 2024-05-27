Обращение обманутых дольщиков из Нальчика к Владимиру Путину. 26 мая 2024 г. Скриншот видео YouTube-канале "Сделано в КБР"

27 мая 2024, 18:27

Обманутые дольщики из Нальчика пожаловались Путину на бездействие чиновников

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Представители властей не реагируют на обращения дольщиков недостроенного дома в Нальчике, заявили авторы видеообращения к Путину и попросили решить проблему.

Как писал "Кавказский узел", проблема обмана дольщиков застройщиками актуальна для Кабардино-Балкарии. Так, в марте 2024 года Следком сообщил, что дольщики из Кабардино-Балкарии пожаловались на застройщика, ООО НСК "Сатурн", которое "более трех лет назад" собрал с дольщиков деньги, оформив их договорами займа, но не завершил строительство и начал продажи квартир другим покупателям.

В июле 2023 года дольщики трех жилищных комплексов в Нальчике, застройщик которых подозревается в мошенничестве, рассказали, что должны были получить квартиры еще в 2020 году, но дома так и не были построены. 88-квартирный дом находится на стадии котлована, застройщик под следствием, а власти не приняли мер для защиты прав людей, заявил адвокат дольщиков.

Обращение обманутых дольщиков из Нальчика к Владимиру Путину размещено 26 мая на YouTube-канале "Сделано в КБР", на который подписаны 43,6 тысячи пользователей.

На кадрах видео видны около двух десятков женщин и мужчин разного возраста, собравшихся на фоне недостроенного дома, некоторые стоят с детьми. Обращение к Путину от имени собравшихся озвучивает одна из женщин.

Может, кто-то и обратил на нас внимание, но ничего не решается

"Мы здесь собрались, обманутые дольщики из Кабардино-Балкарии. Мы очень сильно пострадали. Мы обращались во все инстанции нашей республики. Может, кто-то и обратил на нас внимание, но ничего не решается, и наша проблема остается с нами. Мы обращались и к главе республики, и в Следственный комитет, и в прокуратуру республики, и в прокуратуру города [Нальчика], были везде, и в Минстрое. Нашему обращению никакого внимания не уделяется", - сказала она.

Собравшиеся попросили Путина помочь им решить проблему. Застройщик, по их словам, "всех обманул и убежал". "Следственный комитет завел дело только 17 февраля этого года, после чего 20 февраля он сбежал на СВО, чтобы избежать суда. Теперь мы все остались с нашей бедой один на один", - заявила женщина от имени дольщиков.

Она пояснила, что в долевом строительстве участвовали 72 дольщика, а дом на улице Кадырова в Нальчике начал строиться в 2019 году.

"Он собрал с людей 100 миллионов рублей. Он брал машинами, земельными участками, дачами. У нас небогатые люди, и очень много дольщиков, которые сироты, очень много инвалидов, пенсионеров, многодетных семей, которые живут, надеясь, что они получат эти квартиры и переедут сюда", - рассказала представитель дольщиков.

Также в видеообращении выступила немолодая женщина. "Мне 76 лет, и я в 2019 году свои пенсии собрала и вступила, и до сих пор не могу дождаться. Я, наверное, и не дождусь, потому что у меня букет болезней и возраст. Пожалуйста, от всех наших дольщиков и от меня: давайте мы дождемся своей кровной постройки, и помогите нам, пожалуйста", - сказала она.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны "Кавказским узлом" в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

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Примечание:

"Обманутые дольщики в Нальчике потребовали наказать застройщика", "Застройщик в Кабардино-Балкарии заподозрен в крупном мошенничестве", "Дольщики пожаловались на обман при продаже квартир в Нальчике".

Автор: "Кавказский узел"

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