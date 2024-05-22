Житель Ростовской области арестован по делу о поджоге релейного шкафа

22 мая 2024, 23:23

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудники полиции задержали 20-летнего жителя Гуково, который подозревается в поджоге релейного шкафа в Ростове-на-Дону. Ему предъявлены обвинения в теракте, он помещен под стражу.

Сотрудники полиции задержали мужчину по подозрению в поджоге ре релейного шкафа на железнодорожных путях в Ростове-на-Дону, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по СКФО.

О возгорании релейного шкафа на перегоне "Ростов-Западный - Темерник" поступила в полицию от сотрудников железной дороги. На месте обнаружили фрагменты бумаги со следами горения, бутылку с веществом, следы жидкости. "Установлен житель города Гуково Ростовской области, причастный к поджогу релейного шкафа на железнодорожном перегоне "Ростов-Западный - Темерник". (...) В ходе оперативно-розыскных мероприятий 20-летний гражданин, совершивший поджог, был задержан", - процитировало агентство слова сотрудника ведомства.

В сообщении указано, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о теракте (часть 1 статьи 205 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

На сайте и в Telegram-канале ведомства к 23.10 мск не содержится информации об аресте жителя Гуково.

"Кавказский узел" также писал, что в Ростовской области после начала специальной военной операции периодически происходят различные инциденты на железных дорогах, в том числе – поджоги релейных шкафов. Так, 16 мая стало известно о задержании жителя Матвеево-Курганского района, который, по версии следствия, за обещанное ему вознаграждение попытался поджечь три релейных шкафа на железной дороге, сообщили источники.

20 декабря 2023 года опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники отметили, что версии следствия и суда о мотивах поджога релейных шкафов выглядят неубедительными, а подобные дела часто имеют признаки фальсификации. Релейный шкаф является важной частью инфраструктуры, так что мотив диверсии не исключен, возразил бывший сотрудник МВД.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.