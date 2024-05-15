ООН указала на нарушения прав жителей Нагорного Карабаха

15 мая 2024, 07:21

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Во время проведения Азербайджаном военных операций в Нагорном Карабахе местное население подверглось жестокому обращению, заявил Комитет ООН против пыток.

Как информировал "Кавказский узел", правозащитники неоднократно указывали на нарушение прав жителей Нагорного Карабаха до того, как он официально прекратил свое существование. В частности, 24 сентября 2023 года Human Rights Watch призвала Баку обеспечить соблюдение прав жителей Нагорного Карабаха.

Длительная блокада Лачинского коридора, предшествовавшая боевым действиям 19-20 сентября 2023 года, вызвала в Нагорном Карабахе отсутствие топлива, лекарств и продуктов. Местные жители рассказывали "Кавказскому узлу", что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов, говорится в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

Комитет Организации Объединенных Наций (ООН) против пыток указал на жестокое обращение с этническими армянами в Карабахе во время проведения Азербайджаном боевых операций, в том числе так называемой антитеррористических операций осенью 2023 года.

"Комитет встревожен предполагаемыми внесудебными убийствами, пытками и жестоким обращением с этническими армянами во время вооруженного конфликта и антитеррористических операций, а также отсутствием расследований и судебного преследования по этим обвинениям", – говорится в релизе, опубликованном на сайте комитета.

Комитет ООН также напомнил, что в Азербайджане остаются под стражей 23 человека армянского происхождения, арестованные за терроризм, а также призвал Баку на самом высоком уровне заявить о неприемлемости нарушений прав человека, расследовать утверждения о нарушениях прав человека и наказать виновных, сообщается в релизе.

Напомним, 19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. Практически все жители Нагорного Карабаха вынужденно покинули свои дома после этой военной операции, а с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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