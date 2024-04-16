Сирота в Дагестане пожаловался Меликову на нарушение жилищных прав

16 апреля 2024, 10:54

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Житель Махачкалы Магомед Фазил, который является сиротой, записал видеообращение к главе Дагестана Сергею Меликову, в котором пожаловался, что чиновники длительное время не обеспечивают его положенным по закону жильем.

Видеообращение Магомеда Фазила было опубликовано 15 апреля в Instagram*-паблике hello_makhachkala.

"Живу в Махачкале. Я обращаюсь к главе Дагестана [Сергею Меликову], а также к правительству республики – к тем, кто может решить эту проблему", – сказал он.

Фазил рассказал, что выпустился в 18 лет из детского дома, чиновники ему предложили положенное по закону жилье, так как он является сиротой, но он отказался от квартиры, которую ему предложили. "Я не хотел жить там, где мне не нравится", – объяснил он.

Фазил не уточнил, чем именно ему не понравилось предложенное чиновниками жилье. "Мне сказали через четыре года дадут. Четыре года прошло, уже пятый год идет и до сих пор квартиры нет. Говорят, через шесть лет дадут", – пожаловался он.

"Я уже на улице четвертый год нахожусь. Это нереально четвертый год находиться на улице и ждать эту квартиру", – подчеркнул юноша.

Этот пост в Instagram*-паблике hello_makhachkala, на который подписаны около 140 тысяч пользователей, на 07.45 мск 16 апреля набрал 384 отметки "нравится" и 45 комментариев. Большая часть их авторов встала на сторону сироты.

На 07.45 мск на сайте главы и правительства Дагестана нет комментариев относительно жалобы Магомеда Фазила на нарушение его жилищных прав.

"Кавказский узел" также писал, что 7 сентября 2023 года махачкалинка Диадора, которая является сиротой, пожаловалась, что хотя власти и предоставили ей и другим сиротам сертификаты на покупку положенного по закону жилья, однако указанной в сертификатах суммы оказалось недостаточно для покупки квартиры.

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