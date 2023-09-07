Сирота из Махачкалы пожаловалась на нарушение жилищных прав

07 сентября 2023, 11:21

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Махачкалинка Диадора, которая является сиротой, пожаловалась, что хотя власти и предоставили ей и другим сиротам сертификаты на покупку положенного по закону жилья, однако указанной в сертификатах суммы оказалось недостаточно для покупки квартиры.

Видео с жалобой сироты из Махачкалы Диадоры Абдусаламовой была опубликовано 5 сентября в Instagram-паблике* vestidagestan.

"Я состою на учебе как сирота на получение жилья. Нам предлагают сертификат на сумму 2 миллиона 175 тысяч", – сказала она.

Далее Абдусаламова открыла на мобильном телефоне сайт одного из сервисов по продаже недвижимости. Она ввела сумму и продемонстрировала варианты квартир, которые предлагаются за нее. В одном из объявлений показано недостроенное многоэтажное здание.

"Я две недели потратила на поиски, у меня болели глаза, я хотела отдать сертификат. Сумма маленькая. Я думаю, 3,5 миллиона [необходимо на покупку квартиры]. Если администрация проведет какую-нибудь служебную проверку, я думаю, они сами выявят то, что есть какие-то недочеты", – сказала Абдусаламова.

Это видео в Instagram-паблике* vestidagestan, на который подписаны около 298 тысяч пользователей, на 11.20 мск набрало 412 отметок "нравится" и 39 комментариев. Большая часть их авторов поддержала Абдусаламову.

"У нас та же самая проблема. Племяннику говорят на эту сумму ищите квартиру или дом", – рассказала gulya_elmurzaeva.

"Они обязаны [предоставить жилье]! Куда уходят бюджетные деньги налогоплательщиков?" – спросила za.rema822.

"Разве так можно? И так у них не сладкая жизнь", – отметил пользователь daulet_aisha16188581.

"И где она возьмёт квартиру за два миллиона, что за бред? В Махачкале квадрат стоит от 80 тысяч", – написал пользователь nezn_rt.

"Им легче дать сиротам такую сумму и сказать, иди ищи себе квартиру. Хотя купишь максимум в черновой отделке, а там и дальше нужно на ремонт и мебель деньги", – отметила textil_fatima__.

На 11.20 мск на сайте администрации Махачкалы нет комментариев относительно жалобы Абдусаламовой, что выделенной ей властями суммы недостаточно на покупку жилья.

"Кавказский узел" также писал, что 6 декабря 2022 года стало известно, что заместитель главы Магарамкентского района Дагестана заподозрен в махинациях с жильем для сирот. По версии следствия, он одобрил акты обследования непригодных для проживания домов, которые затем были куплены властями в качестве жилья для сирот.

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