Сертификат на жилье, фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

07 сентября 2023, 11:21

Сирота из Махачкалы пожаловалась на нарушение жилищных прав

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Махачкалинка Диадора, которая является сиротой, пожаловалась, что хотя власти и предоставили ей и другим сиротам сертификаты на покупку положенного по закону жилья, однако указанной в сертификатах суммы оказалось недостаточно для покупки квартиры.

Видео с жалобой сироты из Махачкалы Диадоры Абдусаламовой была опубликовано 5 сентября в Instagram-паблике* vestidagestan.

"Я состою на учебе как сирота на получение жилья. Нам предлагают сертификат на сумму 2 миллиона 175 тысяч", – сказала она.

Далее Абдусаламова открыла на мобильном телефоне сайт одного из сервисов по продаже недвижимости. Она ввела сумму и продемонстрировала варианты квартир, которые предлагаются за нее. В одном из объявлений показано недостроенное многоэтажное здание.

"Я две недели потратила на поиски, у меня болели глаза, я хотела отдать сертификат. Сумма маленькая. Я думаю, 3,5 миллиона [необходимо на покупку квартиры]. Если администрация проведет какую-нибудь служебную проверку, я думаю, они сами выявят то, что есть какие-то недочеты", – сказала Абдусаламова.

Это видео в Instagram-паблике* vestidagestan, на который подписаны около 298 тысяч пользователей, на 11.20 мск набрало 412 отметок "нравится" и 39 комментариев. Большая часть их авторов поддержала Абдусаламову.

"У нас та же самая проблема. Племяннику говорят на эту сумму ищите квартиру или дом", – рассказала gulya_elmurzaeva.

"Они обязаны [предоставить жилье]! Куда уходят бюджетные деньги налогоплательщиков?" – спросила za.rema822.

"Разве так можно? И так у них не сладкая жизнь", – отметил пользователь daulet_aisha16188581.

"И где она возьмёт квартиру за два миллиона, что за бред? В Махачкале квадрат стоит от 80 тысяч", – написал пользователь nezn_rt.

"Им легче дать сиротам такую сумму и сказать, иди ищи себе квартиру. Хотя купишь максимум в черновой отделке, а там и дальше нужно на ремонт и мебель деньги", – отметила textil_fatima__.

На 11.20 мск на сайте администрации Махачкалы нет комментариев относительно жалобы Абдусаламовой, что выделенной ей  властями суммы недостаточно на покупку жилья.

"Кавказский узел" также писал, что 6 декабря 2022 года стало известно, что заместитель главы Магарамкентского района Дагестана заподозрен в махинациях с жильем для сирот. По версии следствия, он одобрил акты обследования непригодных для проживания домов, которые затем были куплены властями в качестве жилья для сирот.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Главный архитектор Азовского района обвинен в нарушении прав сирот", "Мэрия Махачкалы объявила аукционы на покупку жилья для сирот", "Строительство жилья для сирот в Ростовской области обернулось уголовным делом".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

07 сентября 2023, 12:12

07 сентября 2023, 10:23

  • 3 Один человек стал жертвой урагана в Грозном

    В Грозном машинист башенного крана погиб после того, как ураган повалил его. Сильный ветер снес рекламные щиты, повалил деревья и повредил линии электропередачи, градом повреждены кровли домов.

07 сентября 2023, 09:31

07 сентября 2023, 08:39

  • Перестрелка произошла на армяно-азербайджанской границе

    Армянские военные обстреляли позиции азербайджанских солдат в Кельбаджарском районе, после чего был открыт ответный огонь, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана. Армянское оборонное ведомство заявило об обстреле военных позиций в Гегаркуникской области.

07 сентября 2023, 07:49

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи