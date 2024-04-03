Кадр задержания подозреваемых в подготовке теракта в Дагестане. Фото ФСБ России

03 апреля 2024, 02:38

За неделю с 25 по 31 марта жертв конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю с 25 по 31 марта 2024 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

КТО в Дагестане

31 марта режим контртеррористической операции (КТО) был введен на территории Ленинского и Советского районов Махачкалы и в Каспийске, граничащем с Махачкалой. По данным силовиков, была получена информация о местонахождении вооруженных людей, причастных к террористической деятельности, и спецназ ФСБ ночью блокировал их в квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. Жителей ближайших домов было решено эвакуировать. Режим КТО был снят в тот же день.

Задержания и обвинения

Силовики задержали победителя российских и международных турниров по джиу-джитсу Сейд-Умара Имагожева по подозрению в недоносительстве на убитых в Карабулаке боевиков. На допросе Имагожев рассказал, что помогал с оружием одному из боевиков - Тагиру Цуроеву, который собирался "уйти на джихад".

Арестован по делу о пособничестве боевикам, убитым в начале марта при контртеррористической операции в Карабулаке, задержанный ранее 33-летний житель Алхасты. Следствие считает, что он организовал для боевиков тайник с оружием. 

В Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону поступило дело Тоймасхана Аджиньязова и Кайтарби Насырова, которых следствие считает участниками нападения на Ботлихский район Дагестана в 1999 году. Предварительное слушание назначено на 28 марта.

Уроженец Дагестан Ислам Бациев задержан по подозрению в причастности к нападению на псковских десантников в Чечне в 2000 году. Суд отправил его под арест. Бациев подозревается по статье 279, части 2 статьи 209 и статье 317 УК РФ (вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащего), обвинение ему пока не предъявлено.

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв»

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Примечание:

"Неделя с 18 по 24 марта прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе", "За неделю с 11 по 17 марта жертв конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано", "Неделя с 4 по 10 марта прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе".

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