Беженцы из Карабаха объяснили нежелание получать гражданство Армении

30 марта 2024, 22:15

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Нежелание оформлять гражданство Армении даже при том, что власти сделали его условием жилищной программы, связано с опасениями лишиться прав на имущество и возможности вернуться в Нагорный Карабах, рассказали карабахские беженцы.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2023 года полиция начала прием заявлений на гражданство Армении от карабахских беженцев, получивших статус временной защиты. 18 января правозащитники сообщили, что нежелание переселенцев получать гражданство Армении обусловлено опасениями, что их лишат финансовой поддержки правительства. Власти при этом заверили, что все выплаты для беженцев сохранятся. 25 марта глава МВД Армении сообщил, что более 79 тысяч карабахских беженцев прошло регистрацию в Армении, но за гражданством обратились лишь 1437 человек.

К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. Социальными вопросами беженцев занимается правительство Армении. Переселенцам предоставляется размещение в гостиницах и пансионатах, единовременная помощь в размере 100 тысяч драмов каждому (около 250 долларов) и ежемесячно в течение шести месяцев по 50 тысяч драмов (около 125 долларов) на аренду жилья, а также 10 тысяч драмов (около 25 долларов) - на коммунальные услуги. 28 марта стало известно, что программа поддержки продлена до конца года.

Для народа Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха, - прим. "Кавказского узла") правовой статус является важным, так как непонятно, "беженцы мы или граждане Армении", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" бывший омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян. "На протяжении 30 лет арцахцы имели паспорта Республики Армения и, помимо права голоса, пользовалось всеми предусмотренными в Армении правами", - подчеркнул он.

Однако при том, что на руках у беженцев были паспорта, подтверждающие гражданство Армении, "армянское правительство назвало паспорта с кодом 070 проездным документом". В то же время предоставление статуса беженца армянам Нагорного Карабаха было правильным решением, потому что "международному сообществу и структурам" был продемонстрирован факт дискриминации, указал он.

"То, что гражданам Арцаха для выезда и возвращения в Армению требуется удостоверение беженца, не обосновано. Это дополнительные бюрократические хлопоты в Армении. В других странах свободное передвижение нам обеспечивает наш паспорт с кодом 070", - отметил правозащитник.

То, что вынужденные переселенцы не активно обращаются за гражданством Армении, Степанян связал с опасениями, что, "поменяв паспорт с кодом 070, это лишит их возможности вернуться в Арцах в будущем".

Вынужденные переселенцы, получив статус беженца в Армении, не могут свободно передвигаться в Армении и в другие страны. Могут пользоваться всеми правами, кроме прав участвовать в республиканских выборах и приобретении территорий сельскохозяйственного значения. Однако после года проживания в общин, они могут участвовать в выборах в органы местного самоуправления, сообщил юрист из Нагорного Карабаха Армен Гукасян. "Со статусом беженца в Армении вынужденный переселенец не может получить убежище за границей, так как Армения уже взяла под защиту вынужденных переселенцев из Арцаха. В остальных случаях все зависит от позиции данной страны", - сказал юрист. Он отметил, что из Армении из-за социальных проблем, бюрократической волокиты уехало более 10 тысяч армян из Нагорного Карабаха.

По словам правозащитника, бывшего омбудсмена Нагорного Карабаха Артака Бегларяна, рассматривать "паспорт Нансена" (паспорт для лиц без гражданства, выдававшийся в первой половине XX века, - прим. "Кавказского узла") для карабахцев не имеет смысла, так как выданный Арменией карабахцам статус беженца или временной защиты признан международно. "Армения взяла под временную защиту беженцев из Арцаха, находящихся в Армении или за ее пределами, которые зарегистрированы в миграционных органах Армении после 19 сентября", - подчеркнул он.

Низкая востребованность среди карабахцев гражданства Армении связана с нежеланием "отказываться от гражданства Республики Арцах", считает активист, беженец из Мартунинского района Нагорного Карабаха Арам Акопян.

"Главная причина – это то, что люди предполагают, что отказавшись от гражданства Арцаха, они потеряют свои права на имущество в Арцахе, а в случае возвращения, им откажут въезде в Арцах как гражданам Армении. Еще надо учесть, что для решения социальных вопросов, таких как получение пенсий и пособий, банковских операций, правительство Армении поставило условие о регистрации по месту жительства и статуса беженца. Поэтому все устремились в паспортные отделения", - сказал Акопян.

Теперь правительство Армении планирует программу решения жилищного вопроса беженцев с условием для бенефициаров – "обязательное гражданство Армении". "Если программа будет утверждена, то в скором времени многие беженцы устремятся в миграционную службу. И опять будут очереди и недовольства", - сказал он.

Анна Титанян из Степанакерта, недавно получившая статус временной защиты в Армении, подчеркнула, что удостоверение беженцев позволяет защищать права переселенцев из Карабаха.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны, а с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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