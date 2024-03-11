Военнослужащий осужден в Ростове-на-Дону за уклонение от службы

11 марта 2024, 07:34

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Суд в Ростове-на-Дону приговорил к году и шести месяцам заключения военнослужащего Тахира Туфанова, признав его виновным в самовольном оставлении части.

Согласно материалам дела, карточка которого опубликована на сайте Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону, мобилизованный Тахир Туфанов 2 июля 2023 года оставил войсковую часть, а 31 июля 2023 года сам явился в военную комендатуру.

Во время суда Туфанов заявил, что покинул часть по уважительной причине. Он рассказал, что переживал за состояние здоровья пожилой матери и беременной супруги, но командование не предоставляло ему отпуск. Адвокат Туфанова заявил суду, что временно исполняющий обязанности командира будто бы испытывает к его подзащитному неприязнь на религиозной почве и, что по этой причине, по словам защитника, тот дал Туфанову отрицательную характеристику.

Ростовский гарнизонный суд приговорил Туфанова к одному году и шести месяцам лишения свободы в колонии, признав его виновным по статье 337 УК РФ " Самовольное оставление части". Защита обжаловала приговор в Южном окружном военном суде, но он 9 марта оставил решение суда первой инстанции без изменений.

"Кавказский узел" также писал, что 3 февраля стало известно, что суд приговорил к двум годам лишения свободы условно мобилизованного жителя города Шахты Ивана Горожанкина, который больше недели отсутствовал в воинской части.

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