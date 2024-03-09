Акция протеста в Адигени. 8 марта 2024 года. Фото: "ТОК-ТВ" https://toktv.ge/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%e1%83%99%e1%83%90%e1%83%a2%e1%83%94%e1%83%92%e1%83%9d%e1%83%a0%e1%83%98%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%90%e1%83%93-%e1%83%9b%e1%83%98%e1%83%a3%e1%83%a6%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%94%e1%83%9a%e1%83%98/

09 марта 2024, 15:42

Активисты призвали расследовать недопуск журналистов к месту протестов в Грузии

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Силовики необоснованно помешали журналистам освещать акцию протеста в поселке Адигени, заявила "Коалиция по защите прав СМИ" и призвала власти Грузии расследовать инцидент.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта десятки жителей поселка Адигени на юге Грузии провели акцию протеста, чтобы помешать своим односельчанам-мусульманам провести пятничную молитву. В поселке нет мечети, и мусульмане по пятницам собираются на молитву в доме Юсуфа Микеладзе, в котором функционирует духовный центр. Бывший муфтий Грузии потребовал от властей страны расследовать инцидент.

Неправительственная организация "Коалиция по защите прав СМИ" призвала власти Грузии расследовать вмешательство силовиков в деятельность журналистов регионального издания "ТОК-ТВ", пытавшихся осветить акцию в Адигени, передал телеканал "Формула", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

"На видео, распространенном местным медиа Tok TV, видно, как представители полиции препятствуют журналисту освещать митинг в Адигени... Вмешательство в профессиональную деятельность представителей СМИ вызывает серьезные вопросы об ответственности государства перед обществом и о свободе прессы. Подобные инциденты ограничивают фундаментальное право на свободу СМИ и мешают прессе выполнять свои профессиональные обязанности. Коалиция по защите прав СМИ призывает власти оперативно расследовать этот инцидент и обеспечить создание соответствующей рабочей среды для представителей СМИ", - говорится в заявлении.

ТОК-ТВ – первый русскоязычный региональный вещатель в Грузии, канал основан в 2017 году грузинским "Ресурс-центром журналистики", говорится в описании медиапроекта на его YouTube-канале. По состоянию на 15.35 мск, на канале и на сайте издания не размещена видеозапись инцидента с журналистами в Адигени.

Об инциденте издание сообщило 8 марта на своем сайте. В публикации поясняется, что на место противостояния жителей поселка "не была допущена съемочная группа ТОК-ТВ".

Напомним, в мае 2017 года мэрия Батуми не разрешила местной мусульманской общине начать строительство мечети. Отказ был мотивирован тем, что приобретенный под строительство участок находится в районе плотной жилой застройки. Вместо мечети на участке была открыта молельная. Ситуация переросла в многолетние судебные тяжбы.

Мусульмане в Грузии подвергаются дискриминации в школах, не получают высшее образование, не могут устроиться на работу. Кроме того, они сами отказываются участвовать в политической и общественной жизни, заявили авторы исследования, проведенного в 2018 году.

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Примечание:

"Проблемы с религиозными свободами остаются актуальными для Южного Кавказа и России", "Суд в Грузии признал финансирование епархии из бюджета дискриминацией других религиозных общин", "Муфтият и мэрия Батуми поспорили о молельных комнатах для мусульман".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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