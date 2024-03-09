Активисты призвали расследовать недопуск журналистов к месту протестов в Грузии

09 марта 2024, 15:42

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Силовики необоснованно помешали журналистам освещать акцию протеста в поселке Адигени, заявила "Коалиция по защите прав СМИ" и призвала власти Грузии расследовать инцидент.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта десятки жителей поселка Адигени на юге Грузии провели акцию протеста, чтобы помешать своим односельчанам-мусульманам провести пятничную молитву. В поселке нет мечети, и мусульмане по пятницам собираются на молитву в доме Юсуфа Микеладзе, в котором функционирует духовный центр. Бывший муфтий Грузии потребовал от властей страны расследовать инцидент.

Неправительственная организация "Коалиция по защите прав СМИ" призвала власти Грузии расследовать вмешательство силовиков в деятельность журналистов регионального издания "ТОК-ТВ", пытавшихся осветить акцию в Адигени, передал телеканал "Формула", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

"На видео, распространенном местным медиа Tok TV, видно, как представители полиции препятствуют журналисту освещать митинг в Адигени... Вмешательство в профессиональную деятельность представителей СМИ вызывает серьезные вопросы об ответственности государства перед обществом и о свободе прессы. Подобные инциденты ограничивают фундаментальное право на свободу СМИ и мешают прессе выполнять свои профессиональные обязанности. Коалиция по защите прав СМИ призывает власти оперативно расследовать этот инцидент и обеспечить создание соответствующей рабочей среды для представителей СМИ", - говорится в заявлении.

ТОК-ТВ – первый русскоязычный региональный вещатель в Грузии, канал основан в 2017 году грузинским "Ресурс-центром журналистики", говорится в описании медиапроекта на его YouTube-канале. По состоянию на 15.35 мск, на канале и на сайте издания не размещена видеозапись инцидента с журналистами в Адигени.

Об инциденте издание сообщило 8 марта на своем сайте. В публикации поясняется, что на место противостояния жителей поселка "не была допущена съемочная группа ТОК-ТВ".

Напомним, в мае 2017 года мэрия Батуми не разрешила местной мусульманской общине начать строительство мечети. Отказ был мотивирован тем, что приобретенный под строительство участок находится в районе плотной жилой застройки. Вместо мечети на участке была открыта молельная. Ситуация переросла в многолетние судебные тяжбы.

Мусульмане в Грузии подвергаются дискриминации в школах, не получают высшее образование, не могут устроиться на работу. Кроме того, они сами отказываются участвовать в политической и общественной жизни, заявили авторы исследования, проведенного в 2018 году.

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