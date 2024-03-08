Дом Елены Ивановой. Фото Кристины Романовой для "Кавказского узла2

08 марта 2024, 04:54

Чиновники в Сочи отозвали претензии о сносе единственного жилья Елены Ивановой

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Суд возвратил апелляцию, которую подала мэрия Сочи с требованием снести дом матери участника СВО в садовом товариществе "Кооператор". 

Как сообщал "Кавказский узел", в ноябре 2022 года власти Сочи обратились в суд с требованием снести дом, в котором проживает Елена Иванова и ее сын, находящийся сейчас в зоне проведения СВО. По данным чиновников, дом построен незаконно. Адлерский районный суд отказал в иске, однако чиновники подали апелляцию.

Жалоба возвращена заявителю, сообщил корреспонденту специалист Адлерского суда. «Жалоба не соответствовала требованиям предъявляемым к апелляционным жалобам, поэтому судья ее не принял и вернул», - уточнил специалист.  Однако, он не отверг возможности вторичной подачи апелляции, если недостатки будут устранены и подано мотивированное ходатайство о восстановлении срока на подачу апелляционной жалобы.

Депутат Горсобрания Сочи от партии КПРФ Владислав Жиронкин, который помогал Елене Ивановой отстаивать ее права, считает что «администрация города больше жаловаться не будет».

По словам Елены Ивановой, она побывала в правовом управлении администрации Сочи и пообщалась с двумя его чиновниками. "Они не сказали мне ничего определенного. Но когда я им сказала, что мой сын, участник СВО, записал видеообращение к Путину о том, что сочинские чиновники, пока он находится на СВО, лишают его и его мать единственного жилья, и я готова выставить этот ролик в интернет, то они мне сказали, что этого делать не надо, и пообещали "решить вопрос 6 марта". Почему именно 6 марта - не пояснили", - добавила Иванова.

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Автор: Кристина Романова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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