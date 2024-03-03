Сочинские чиновники потребовали снести единственное жилье матери участника СВО

03 марта 2024, 01:53

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Власти Сочи обратились в суд с требованием снести дом, в котором проживает Елена Иванова и ее сын, находящийся сейчас в зоне проведения СВО. По данным чиновников, дом построен незаконно. Адлерский районный суд отказал в иске, однако чиновники подали апелляцию.

Сообщение от жительницы Сочи, которая пожаловалась на попытки властей лишить ее единственного жилья, поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 28 февраля. "Администрация Сочи незаконно пытается снести единственное мое и моего сына жилье. Мы выиграли суд, но чиновники не останавливаются и продолжают закидывать нас исками снова и снова", - написала она. Она также сообщила, что ее сын Кирилл Заикин находится в зоне проведения спецоперации, служит по контракту. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, приложения Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Автор сообщения Елена Иванова рассказала 2 марта корреспонденту "Кавказского узла", что в 2009 году в СНТ "Кооператор" она приобрела участок с садовым домиков, к которому пристроила кухню. Она одна воспитывала двух сыновей. При этом адвокаты ей пояснили, что для садовых домиков, чья этажность не превышает три этажа, никаких разрешений на строительство не требуется, а на возведение стоящего на участке дома разрешений не было.

27 июня 2022 года к ней в дом пришли проверяющие из земельного контроля Адлерской администрации и сказали, что так как на дом не выдавалось разрешение на строительство, то он подлежит сносу. По словам Ивановой, чиновники выдали ей акт обследования № 247 (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"). В нем сказано, в частности, что главный специалист земельного контроля выявил на участке, принадлежащем Ивановой, признаки "самовольной постройки".

Иск о сносе этой постройки администрация Сочи подала к Ивановой 28 ноября 2022 года. Суд длился более года, 18 декабря 2023 года было вынесено решение отказать администрации города Сочи в сносе дома.

Суд, который более года разбирался с предъявленным к Ивановой иском, пришел к выводу, что разрешение на строительство на дом до трех этажей на садовых участках, согласно статьям 3 и 23 ФЗ- 217, не требуется. «Таким образом, на садовом земельном участке разрешено строительство садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей (статьи 3, 23 ФЗ-217). В целях упрощения положения садоводов ФЗ-217 без необходимости каких-либо подтверждений со стороны органов власти признает все здания, имеющие в соответствии с данными ЕГРН назначение «жилое», «жилое строение» и расположенные на садовых земельных участках, жилыми домами, а здания с назначением «нежилое», сезонного или вспомогательного использования, предназначенные для отдыха и временного пребывания людей, не являющиеся хозяйственными постройками и гаражами – садовыми домами (части 9, 11 статьи 54 ФЗ-217)».

«В удовлетворении исковых требований администрации муниципального образования город-курорт Сочи о сносе самовольной постройки в СНТ «Кооператор» на участке № 3, - отказать», - говорится в решении суда.

Мэрия подала 5 февраля апелляцию. «Ответчице по иску предоставлено право подать свои возражения на апелляцию администрации до 19 марта 2024 года», - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в канцелярии по гражданским делам суда.

2 марта Иванова получила апелляционную жалобу из администрации Сочи.

Адвокат семьи Сергей Муратов сослался на Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при применении норм о самовольной постройке». «Собственник земельного участка может возводить на нем здания и сооружения, осуществлять их реконструкцию или снос, разрешать строительство на своем участке другим лицам. Эти права осуществляются собственниками и иными правообладателями земельных участков при условии соблюдения правового режима земельного участка, а также законодательства о градостроительной деятельности, требований технических регламентов», - процитировал он постановление пленума корреспонденту "Кавказского узла".

Муратов также сослался на пункт 3 того же постановления, где сказано: «Возведение объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома без разрешения на строительство либо до направления уведомления о планируемом строительстве не является основанием для признания его самовольной постройкой».

Сергей Муратов считает подачу апелляции чиновниками мэрии «злоупотреблением правом» и рекомендует своей подзащитной, если апелляция не будет отозвана, подать на них заявление в Следственный комитет за злоупотребление служебным положением по статье 285 УК РФ. «Право каждого жаловаться, если права действительно нарушены. Но если ничьи права не нарушены и, более того, суд четко своим решением разъяснил чиновникам сочинской мэрии, что разрешения от них не требуется на данный дом по закону, то подачу ими апелляции следует рассматривать как злоупотребление правом - статья 10 ГК РФ - и злоупотребление полномочиями - статья 285 УК РФ», - считает адвокат.

Он также сообщил, что была проведена экспертиза дома, компания, которая ее проводила - ООО "Проектно-строительная фирма "КамРемСтрой" пришла к выводу, что "исследуемое спорное здание соответствует градостроительным, строительным, в том числе антисейсмическим нормам и правилам, предъявляемым к строениям данного типа, предусмотренным действующим законодательством, в том числе противопожарным, антисейсмическим, санитарно-эпидемиологическим нормам". Экспертиза была принята судом.

В свою очередь мэрия Сочи в апелляции утверждает, что "согласно сведениям ИСОГД, информация о выдаче уведомления, разрешения на строительство (реконструкцию), ввод в эксплуатацию [дома] отсутствует". "На момент обследования установлено, что в границах указанного земельного участка без соответствующей разрешительной документации возведен объект капитального строительства», - пишут чиновники.

Елена Иванова пожаловалась, что борьба за дом измотала ее морально и физически. После получения апелляции она обратилась за помощью к депутаты городской думы Сочи от КПРФ Владиславу Жиронкину.

Владислав Жиронкин подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что «содействует» данной семье в решении вопроса в их пользу. «Дело в суде и, как депутат, я помочь ничем не могу. Но я сходил в администрацию, пообщался с отделами по её вопросу. Выяснил суть происходящего и позицию администрации. Елену Александровну пригласили в администрацию со всеми документами для закрытия вопроса. В апелляционном суде администрация примет позицию гражданки. После суда вопрос закроется», - сказал он.

Адвокат Сергей Муратов, однако, считает, что единственным вариантом законного решения проблемы будет «отзыв апелляционной жалобы».

По словам Елены Ивановой, она побывала в правовом управлении администрации Сочи и пообщалась с двумя его чиновниками. «Они не сказали мне ничего определенного. Но когда я им сказала, что мой сын, участник СВО записал видеообращение к Путину о том, что сочинские чиновники, пока он находится на СВО, лишают его и его мать единственного жилья, и я готова выставить этот ролик в интернет, то они мне сказали, что этого делать не надо и пообещали «решить вопрос 6 марта». Почему именно 6 марта - не пояснили», - добавила Иванова.

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