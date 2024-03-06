Новая группа добровольцев отправлена на Украину из Чечни

06 марта 2024, 00:04

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Самолет с группой добровольцев, прошедших подготовку в Российском университете спецназа, вылетел из аэропорта Грозного в зону военной операции на Украине, отчитался Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров 1 февраля проинформировал, что с начала военной операции из Чечни было отправлено более 36 тысяч бойцов, в том числе около 16 тысяч добровольцев. Он регулярно отчитывается об отправке новых групп добровольцев, последний раз в своем Telegram-канале Кадыров сообщал об отправке новой группы 20 февраля.

Из международного аэропорта Грозный в зону проведения СВО вылетел очередной спецрейс с добровольцами, сообщил вечером 5 марта глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. По его словам, по прибытию в зону дислокации они будут включены в состав спецназа "Ахмат".

13 декабря 2023 года Кадыров заявил, что Чечня выполнила план по частичной мобилизации на 1500%. Эти показатели достигнуты за счет административного ресурса и помощи силовиков, предположили правозащитники. Данные Кадырова о перевыполнении плана могут быть правдивыми, однако методология подсчета неизвестна, заметили военные эксперты.

Опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты ранее сочли недостаточным 10-дневный срок подготовки бойцов. Такой срок достаточен лишь для добровольцев, уже имеющих военный опыт, указал, в частности, Александр Храмчихин. В Афганистане советских солдат готовили к боям полгода, подтвердил Андрей Кошкин.

Выручка Российского университета спецназа в Гудермесе, где готовят добровольцев к отправке на Украину, в 2022 году выросла втрое, следует из опубликованного налоговой службой отчета. Добровольные пожертвования на сумму в 349 миллионов указаны в отчете единственным источником дохода организации в 2022 году.

Подразделения чеченских бойцов на Украине играют лишь вспомогательную роль и не выполняют функций боевых частей, штурмовых отрядов или военной полиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о спецподразделении Ахмат-Грозный".

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