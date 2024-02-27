Пешеходный пункт пропуска абхазской границы. Фото "Кавказского узла"

27 февраля 2024, 08:56

Абхазия обратилась к властям России после задержаний своих граждан на границе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Министерство иностранных дел Абхазии попросило власти России обратить внимание на проблему с задержаниями на границе, на которую ранее пожаловались абхазские активисты.

Как информировал "Кавказский узел", 31 января абхазские оппозиционеры обратились к послу России с просьбой содействовать в решении проблемы с задержаниями на границе. Власти Абхазии пытаются оказывать давление на оппозицию через спецслужбы России, дезинформируя о том, что будто бы абхазские оппозиционеры имеют антироссийские взгляды. Пограничники стали их необоснованно задерживать на КПП "Псоу", заявили авторы обращения.

Министерство иностранных дел (МИД) Абхазии обратилось в МИД России с просьбой в решении проблемы относительно задержания граждан Абхазии на границе.

"Граждане Республики Абхазия, сталкивающиеся с инцидентами при их пересечении абхазо-российской государственной границы в пункте пропуска МАПП "Адлер" активно выступают в СМИ и информируют общественность по данному вопросу. Кроме того, по данным инцидентам, группа граждан Республики Абхазия обратились к чрезвычайному и полномочному послу Российской Федерации в Республики Абхазия М. Шургалину", – привело 26 февраля ИА "Апсадгьыл-инфо" сообщение министерства.

Напомним, в Абхазии обострилась политическая обстановка после того, как 27 декабря 2023 года парламент республики одобрил передачу России о в собственность здания госдачи "Пицунда". Это произошло на фоне акции протеста, проходившей около парламента, заседание было закрытым для прессы. Проголосовавшие за ратификацию соглашения депутаты нарушили ряд законов Абхазии, заявили активисты движения "Ҳара ҲПицунда" и потребовали наказать депутатов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Пожар в картинной галерее Сухума потряс жителей Абхазии", "В Сухуме открылась выставка абхазского национального женского костюма "Амизанцкы", "Участники детской выставки в Сухуме собрали деньги для больного ребенка".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

27 февраля 2024, 09:52

  • Житель Ставрополья погиб на Украине

    Михаил Колганов из Левокумского района погиб в зоне военной операции, сообщили власти. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель не менее 286 жителей Ставропольского края.

27 февраля 2024, 08:04

  • Состояние дороги в Дербенте дало повод для критики властей

    Дербентцам накладно добираться в микрорайон Сухая Речка, поскольку дорога туда местами подтоплена, и вся в ямах и колдобинах, пожаловался в соцсети местный житель. Другие горожане в комментариях раскритиковали чиновников и призвали прокуратуру отреагировать на их бездействие.

27 февраля 2024, 07:09

27 февраля 2024, 06:14

27 февраля 2024, 05:23

Темы дня

События дня

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи