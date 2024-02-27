Абхазия обратилась к властям России после задержаний своих граждан на границе

27 февраля 2024, 08:56

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Министерство иностранных дел Абхазии попросило власти России обратить внимание на проблему с задержаниями на границе, на которую ранее пожаловались абхазские активисты.

Как информировал "Кавказский узел", 31 января абхазские оппозиционеры обратились к послу России с просьбой содействовать в решении проблемы с задержаниями на границе. Власти Абхазии пытаются оказывать давление на оппозицию через спецслужбы России, дезинформируя о том, что будто бы абхазские оппозиционеры имеют антироссийские взгляды. Пограничники стали их необоснованно задерживать на КПП "Псоу", заявили авторы обращения.

Министерство иностранных дел (МИД) Абхазии обратилось в МИД России с просьбой в решении проблемы относительно задержания граждан Абхазии на границе.

"Граждане Республики Абхазия, сталкивающиеся с инцидентами при их пересечении абхазо-российской государственной границы в пункте пропуска МАПП "Адлер" активно выступают в СМИ и информируют общественность по данному вопросу. Кроме того, по данным инцидентам, группа граждан Республики Абхазия обратились к чрезвычайному и полномочному послу Российской Федерации в Республики Абхазия М. Шургалину", – привело 26 февраля ИА "Апсадгьыл-инфо" сообщение министерства.

Напомним, в Абхазии обострилась политическая обстановка после того, как 27 декабря 2023 года парламент республики одобрил передачу России о в собственность здания госдачи "Пицунда". Это произошло на фоне акции протеста, проходившей около парламента, заседание было закрытым для прессы. Проголосовавшие за ратификацию соглашения депутаты нарушили ряд законов Абхазии, заявили активисты движения "Ҳара ҲПицунда" и потребовали наказать депутатов.

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