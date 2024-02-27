Мариана Кацарова, фото: Mariana Katzarova https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0.jpg

27 февраля 2024, 05:23

Спецдокладчица ООН по России призвала прекратить уголовное преследование Орлова*

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Уголовное преследование правозащитника Олега Орлова* является политически мотивированным, его следует немедленно прекратить, заявила спецдокладчица ООН по правам человека в Российской Федерации Мариана Кацарова, которая также призвала освободить всех политических заключенных.

Как писал "Кавказский узел", 26 февраля в прениях представитель прокуратуры попросила суд приговорить к двум годам и 11 месяцам лишения свободы сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал" Олега Орлова*, обвиняемого по уголовному делу о дискредитации армии. В последнем слове Орлов* указал, что поводом для пацифистской публикации была не идеологическая ненависть, а протест против СВО на Украине и недовольство политическими репрессиями.

16 февраля Головинский райсуд приступил к повторному рассмотрению уголовного дела Олега Орлова*. Орлов* отказался признать вину и запретил привлекать свидетелей в его защиту, так как полученный им статус иноагента увеличивает риски для тех, кто поддержит его в суде. Также он отказался участвовать в допросах свидетелей обвинения и отвечать на вопросы судьи, оставив за собой право выступить с последним словом. Защита заявила о предвзятости свидетелей обвинения. Олег Орлов* усомнился в компетентности эксперта, которая проводила экспертизу его статьи.

Спецдокладчица ООН по ситуации с правами человека в России Мариана Кацарова 26 февраля осудила судебное преследование Олега Орлова*, которое она назвала политически мотивированным. Ее заявление опубликовано на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека 26 февраля.

Кацарова призвала власти России "немедленно снять все уголовные обвинения с Олега Орлова*, известного своей неустанной борьбой за права человека и исследованием исторической правды в России". По словам спецдокладчицы, обвинение в дискредитации российских вооруженных сил "не имеют под собой оснований в международном праве и являются грубым нарушением международных обязательств России по защите свободы слова и созданию безопасной среды для правозащитников". Кацарова призвала "немедленно отменить" весь пакет законов, запрещающих "так называемые "фейковые новости", принятый после начала спецоперации на Украине.

Кацарова напомнила, что в 2023 году Орлов* был оштрафован на 150 тысяч рублей, однако Мосгорсуд отменил приговор и удовлетворил ходатайство прокуратуры о возвращении дела на доследование. Это дело спецдокладчица назвала "примером усиления репрессий против правозащитников в России, где судебная власть под политическим давлением отказалась от своей независимости".

Суд над Орловым* она назвала "организованной попыткой заставить замолчать правозащитников в России и тех, кто озвучивает любую критику [спецоперации] на Украине". "Это хрестоматийный пример репрессивной системы, в которой правоохранительные органы и судебная система используются в политических целях", - заявила Кацарова.

Спецдокладчица заявила, что суды над Орловым* сопровождались нарушениями права на справедливое судебное разбирательство, новые обвинения были подготовлены в спешке, возможности правозащитника подготовить свою защиту была ограничена, так как на ознакомление с материалами дела ему дали лишь шесть дней.

Кацарова призвала также освободить всех политзаключенных в России и прекратить репрессии против гражданского общества.

2 февраля, за две недели до начала повторного рассмотрения дела Орлова* в суде, Минюст внес его в реестр иностранных агентов. Правозащитник выступал против действий российских войск на Украине и распространял недостоверную информацию о проводимой Россией политике, заявило ведомство.

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* включен в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Акции в поддержку Олега Орлова* прошли в Европе", "Акция в поддержку Орлова* прошла в Ереване", "Норвежский Нобелевский комитет выступил в поддержку Орлова*".

Автор: "Кавказский узел"

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