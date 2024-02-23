Годовщина гибели Татунашвили дала повод для критики "Грузинской мечты"

23 февраля 2024, 02:46

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заверил, что правительство делает все возможное для наказания причастных к гибели граждан страны Арчила Татунашвили силовиков из Южной Осетии. За шесть лет официальный Тбилиси не предпринял ничего, чтобы реализовать на международном уровне утвержденный список санкций имени Арчила Татунашвили и убитого в Абхазии Гиги Отхозория, возразили оппозиционеры.

Как писал "Кавказский узел", 35-летний гражданин Грузии Арчил Татунашвили, задержанный 22 февраля 2018 года южноосетинскими силовиками, умер в больнице Цхинвали в ночь на 23 февраля того же года. Предварительной причиной смерти была названа острая сердечная недостаточность. Родственники мужчины требовали немедленной доставки его тела из Цхинвала, но местные власти отправили останки на экспертизу в Россию. Спустя месяц, когда тело Татунашвили передали грузинской стороне, эксперты обнаружили на нем следы пыток. В декабре 2020 года суд в Грузии заочно признал виновными в убийстве Арчила Татунашвили двух сотрудников силовых органов Южной Осетии, приговорив их к бессрочному заключению.

Согласно версии южноосетинских силовиков, Татунашвили в августе 2008 года воевал против Южной Осетии на стороне Грузии. В КГБ Южной Осетии заявили, что он готовил диверсии, снимая на видео объекты военной инфраструктуры в республике, позднее его также назвали причастным к якобы обнаруженному под опорой моста в Ленингоре взрывному устройству. Как утверждают в ведомстве, за несколько часов до смерти гражданин Грузии оказал сопротивление силовикам, был сбит с ног и упал с лестницы, получив травмы.

Правительство Грузии 22 февраля распространило заявление премьер-министра страны, приуроченное к шестой годовщине гибели Арчила Татунашвили. Ираклий Кобахидзе счел нужным заявить в этот день, что правительство “делает все возможное”, чтобы привлечь к ответственности всех виновных в смерти грузинского гражданина.

“Его имя стало символом достоинства и стойкости грузинского человека для всех нас и будущих поколений. Вместе с нашими согражданами я вновь почтил светлую память героя нашего времени”, - говорится в заявлении премьера.

В годовщину смерти Арчила Татунашвили на кладбище, где он похоронен, присутствовали, помимо его родственников, высокопоставленные представители Минобороны Грузии, а также руководители грузинских ведомств, которые занимаются делами фактически неподконтрольных Тбилиси Абхазии и Южной Осетии.

Оппозиционеры, в свою очередь, подвергли критике заявление Ираклия Кобахидзе, отметив, что фактически правительство не предприняло за шесть лет никаких заметных шагов в связи с делом Татунашвили. Санкционный список «Отхозория-Татунашвили» остался, по их словам, «просто бумажкой»: грузинское руководство ни разу не пыталось представить его на международных форумах, где рассматриваются новые санкции против России, чтобы фактически ввести их в действие.

Заочно осужденные в грузии фигуранты списка - сотрудник КГБ Южной Осетии Давид Гурциев и прокурорский работник Алик Табоев, - по словам оппозиционеров продолжают свою деятельность и развивают карьеру в силовых структурах неподконтрольного Тбилиси региона, хотя больше пяти лет Интерпол разыскивает их по “красному циркуляру”, отмечает 22 февраля “Новости-Грузия”.

«Список предусматривал, что люди, вошедшие в него, должны быть привлечены к ответственности за пытки и убийства граждан Грузии на протяжении многих лет. Правительство и парламент должны были ежегодно предоставлять отчет по этим делам, но, к сожалению, ни одного шага в этом направлении не сделано»,- указал член оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели», депутат парламента Грузии Паата Манджгаладзе, чьи слова цитирует информагентство.

Арчил Татунашвили служил в Вооруженных силах Грузии с 2007 по 2011 год в звании младшего сержанта, был участником миротворческой миссии в Ираке.В Ахалгорском районе Южной Осетии находился его отчий дом. Четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили посмертно наградил Татунашвили «Орденом Чести» за особую гражданскую ответственность и личное мужество.

Представители Цхинвала неоднократно отказывались обсуждать дело Арчила Татунашвили на переговорах в рамках Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты. Именем Татунашвили, а также Гиги Отхозории (живший в Абхазии Гига Отхозория был смертельно ранен 19 мая 2016 года в приграничном села Хурча), назван санкционный список, составленный властями Грузии.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.