Массовое отравление произошло в дагестанском селе

11 февраля 2024, 15:00

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Более 40 человек обратились к врачам с симптомами пищевого отравления в селе Дылым Казбековского района, 20 из них госпитализированы. Причиной массового заражения сальмонеллезом стали нарушения в местном кафе, его работа приостановлена, сообщил Роспотребнадзор.

Первые сообщения о случаях отравления людей в селе Дылым поступили вечером 9 февраля, сообщило сегодня дагестанское управление Роспотребнадзора.

"В ту же ночь приостановлена деятельность пункта общественного питания, на котором произошло заражение. Выявлены грубые нарушения санитарных правил на пищеблоке кафе, в том числе антисанитария, дефицит производственного и технологического оборудования, отсутствие медицинских книжек у персонала. Вместе с тем деятельность кафе осуществлялась незаконно в отсутствии регистрации в налоговом органе", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Специалисты провели подворовые обходы и лабораторные исследования. "Установлено, что предварительной причиной заражения послужил майонез собственного производства, приготовленный с нарушением технологических требований производства пищевых продуктов. Майонез использовался в составе блюда «бургер». Причиной заболеваний явился возбудитель сальмонеллеза", - отмечается в публикации.

По данным администрации района, сегодня к 9 мск зарегистрирован 41 заболевший, из них 12 взрослых. В стационаре ЦРБ с диагнозом "острый гастроэнтерит" находятся 20 человек. "Ещё 21 человек, обратившиеся за помощью и выявленные в ходе подворных обходов, обеспечены амбулаторным лечением на дому", - говорится в сообщении в телеграм-канале администрации Казбековского района.

Большинство заболевших рассказали, что ели бургеры и мини-пиццы, изготовленные в одном из местных кафе. "Продукция кафе поступала и в розничную сеть. Завершены мероприятия по изъятию нереализованной продукции недобросовестного производителя. […] Продолжается подворный обход по эпидемиологическим показаниям всех территорий населенного пункта, где предполагается распространение продукции, произведенной в кафе, повторно обследуют всех амбулаторно больных и детей в количестве 126 учащихся находящегося по соседству с кафе Дылымского лицея и других потенциальных потребителей продукции кафе", - сообщил муниципалитет.

"Кавказский узел" писал также, что в июне 2022 года в Буйнакском районе с симптомами отравления обратились к врачам 66 человек. По данным следствия, они отравились продукцией, сделанной в одном из частных кондитерских цехов в селе Нижнее Казанище. Владелец кондитерского цеха в Буйнакске был обвинен в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В Каспийске в марте 2022 года также произошло массовое отравление жителей. Роспотребнадзор заявил, что в водопроводной воде обнаружен возбудитель острых кишечных инфекций, причиной стало загрязнение воды в водопроводных сетях. От отравления пострадали 104 человека, руководитель горводоканала был обвинен в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В январе 2021 года 359 жителей Буйнакска обратились к врачам с жалобами на симптомы кишечной инфекции. После массового отравления в городе было приостановлено водоснабжение, власти проводили промывку и хлорирование сетей. Также закрылись детсады, а школьники были переведены на дистанционное обучение. Горсуд оштрафовал на 100 тысяч рублей врио директора "Буйнакскводоканала", признав его виновным по делу о массовом отравлении жителей грязной питьевой водой.

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