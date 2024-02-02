02 февраля 2024, 22:28

Боец из Кабардино-Балкарии погиб на Украине

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Хусейн Сохроков из Лескенского района погиб на Украине, сообщили власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 120 военных из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", младший сержант Рамазан Хуболов стал стал 119-м военным из  Кабардино-Балкарии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором приведены истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Уроженец селения Аргудан Лескенского района Хусейн Сохроков погиб в военной операции на Украине, посмертно он награжден орденом Мужества. У него осталась пожилая мать, сообщило отделение государственного фонда "Защитники Отечества" по Кабардино-Балкарии в своем Telegram-канале. 

Таким образом, официально подтверждена гибель в зоне военной операции не менее 120 жителей Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 100 из них, о гибели еще 20 бойцов стало известно из отчета властей о выплате компенсаций родным погибших на Украине в 2022 году.  Всего с начала спецоперации власти и силовики к 22.28 мск 2 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 3336 бойцов с юга России, в том числе 1623 - из СКФО и 1713- из ЮФО.  "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Уроженец Кабардино-Балкарии убит на Украине", "Подтверждена гибель на Украине военного из Кабардино-Балкарии", "Двое военных из Кабардино-Балкарии погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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