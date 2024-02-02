Житель Ингушетии обвинил силовиков в фабрикации дела о хранении гранаты

02 февраля 2024, 14:45

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Суд в Ингушетии оставил под стражей Расухана Мациева, обвиняемого в хранении гранаты, вопреки его заявлению о том, что боеприпас подбросили силовики во время обыска в доме.

Житель Назрановского района Расухан Мациев, обвиняемый в незаконном хранении взрывного устройства, заявил о подброшенных силовиками уликах, сообщает сегодня со ссылкой на постановление об избрании меры пресечения Мациеву "Кавказ.Реалии"*.

По словам Мациева, гранату РГД-5 с запалом сотрудники оперативно-розыскной службы подбросили ему во время обыска, пишет издание.

Расухан Мациев обвинен по части 1 статьи 222.1 УК РФ, предусматривающей от шести до восьми лет лишения свободы, указано в карточке его дела на сайте Верховного суда Ингушетии.

Карточка дела обновлена 25 января, в ней опубликован текст апелляционного постановления, датированного 16 января. Постановление вынесено по итогам рассмотрения жалобы на заключение Мациева под стражу.

В апелляционной жалобе адвокат Мациева указал, что суду "не было представлено ни одного доказательства" того, что Мациев скроется от суда "либо может заниматься преступной деятельностью, угрожать свидетелям, иным участникам уголовного судопроизводства". Также адвокат указал, что суд не проверил надлежащим образом обоснованность обвинения Мациеву.

"Обвиняемым в ходе судебного заседания было сообщено о том, что граната РГД-5 с запалом УЗГРМ-2 ему была подброшена сотрудниками оперативно-разыскной службы при проведении обыска в его жилом доме. Также указывает, что судом не дана оценка совокупности сведений о личности Мациева Р.Б. Защита просит постановление Назрановского районного суда РИ от 21 декабря 2023 г. отменить, избрать в отношении Мациева Р.Б. меру пресечения, не связанную с лишением свободы", - приводится в постановлении позиция защиты.

Сам Расухан Мациев в суде поддержал требования защиты, а прокурор просил оставить без изменения решение суда, отмечается в документе.

Апелляционная инстанция не нашла оснований для отмены решения о двухмесячном аресте обвиняемого. "При этом […] суд апелляционной инстанции при рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу не входит в обсуждение вопросов о виновности или невиновности обвиняемого в совершении преступления, о доказанности вины и квалификации его действий, о законности и обоснованности предъявленного обвинения", - указал судья.

Доводы защиты о том, что Назрановский райсуд не проверил и не оценил обоснованность обвинения Мациеву, суд апелляционной инстанции "находит несостоятельными", говорится в постановлении.

В итоге суд оставил в силе постановление районного суда от 21 декабря 2023 года, которым Расухану Мациеву была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 20 февраля. "Апелляционную жалобу защитника оставить без удовлетворения", - решил судья.

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