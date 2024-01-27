27 января 2024, 04:14

Жительница Адыгеи приговорена к принудительным работам за попытку поджечь военкомат

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Виктория Магарина из Майкопа приговорена к четырем месяцам принудительных работ за попытку поджечь городской военкомат.

Приговор майкопчанке Виктории Магариной вынес Верховный суд республики Адыгея.

Ей назначено наказание в виде принудительных работ на срок четыре месяца с удержанием из заработной платы 10% в доход государства, пишет 26 января "Коммерсант".

Суд установил, что Магарина вступила в преступный сговор с неустановленным лицом и согласилась поджечь военкомат и здание Дома офицеров. За этой ей пообещали 500 тысяч рублей. Вечером 31 июля 2023 года Магарина бросила в окно здания военкомата кирпич, однако бросить туда же самодельное зажигательное устройство не успела, так как была задержана полицейскими.

Майкопский городской суд признал Магарину виновной в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества путем поджога. Ей был назначен штраф в 35 тысяч рублей. Верховный суд изменил ей наказание на принудительные работы.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в сентябре 2022 года произошел пожар в здании военкомата Урюпинского и Новониколаевского районов Волгоградской области. В тот же день администрация Урюпинска сообщила, что подозреваемый задержан, а ущерб от пожара минимален. Обвинения задержанному Михаилу Филатову были предъявлены по статье о теракте, 10 апреля 2023 года его дело поступило в суд. В начале октября того же года он был приговорен к 12 годам колонии. 9 января апелляционный суд оставил приговор в силе.

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Примечание:

"Игорь Паскарь признан политзаключенным", "Денис Сердюк этапирован в колонию в Волжском", "Пенсионерка задержана в Волгограде за попытку поджога военкомата".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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