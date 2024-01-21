21 января 2024, 04:33

Ограничения на поставку электроэнергии введены в Абхазии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В связи с дефицитом электроэнергии на всей территории Абхазии на двое суток введены ограничения, света не будет четыре часа в сутки.

Как информировал "Кавказский узел", в Абхазии длительное время стоит остро проблема с электроснабжением. В июне 2021 года "Черноморэнерго" заявило, что потребление электроэнергии в республике значительно превысило показатели прошлых лет, в связи с чем было решено ввести график отключений в ночное время и рано утром. В декабре 2021 года Абхазия запросила у России переток электроэнергии из-за низкого уровня воды в Джаварском водохранилище Ингурской ГЭС, после чего Россия помогла восполнить дефицит электроэнергии. По мнению аналитиков, причиной нехватки электроэнергии являются майнинговые фермы. Местные жители считают, что большая их часть контролируется чиновниками, и в знак протеста отказываются платить за электричество, что усугубляет энергокризис.

В Абхазии с 00.00 сегодня, 21 января введены временные ограничения на поставку электроэнергии. Продлятся он до 00.00 мск 23 января и связаны с дефицитом электроэнергии, пишет "Апсныпресс".

Электроэнергия будет отключаться на два часа ночью и два часа днем на всей территории Абхазии, сообщает РБК.

Напомним, что 31 марта 2021 года парламент Абхазии в окончательном чтении принял законопроекты, предусматривающие административную и уголовную ответственность за незаконный майнинг криптовалюты. Еще несколько лет назад власти считали "криптобизнес" чуть ли не путем к спасению экономики и даже задумывались о создании собственной криптовалюты, говорится в справке "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".

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Примечание:

"Энергетики отчитались о завершении работ на подстанции в Сухуме", "Жители Абхазии пожаловались на проблемы из-за отключений электроэнергии", "Пересмотрены ограничения энергоснабжения в Абхазии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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