Аналитики прокомментировали санкционную риторику Баку и Парижа

18 января 2024, 14:05

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Парламент Азербайджана ответил на резолюцию сената Франции с призывом ввести санкции в отношении Баку угрозами принять симметричные меры. Это заявление усугубило отношения Баку и Парижа, но санкционной войны ожидать не стоит, отметили опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики.

Как информировал "Кавказский узел", сенат Франции 17 января принял резолюцию, в которой потребовал от правительства страны и международных структур введения санкций против Азербайджана за действия в Нагорном Карабахе, которые привели к исходу оттуда местных жителей. Авторы резолюции настаивают на аресте активов руководства Азербайджана и эмбарго на импорт нефти и газа.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели "контртеррористической операции" и восстановлен суверенитет страны. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. Подробнее о событиях 19-20 сентября 2023 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". Об обстановке в регионе после этой эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Комитет по международным отношениям и межпарламентским связям милли меджлиса Азербайджана принял заявление в связи с резолюцией сената Франции, которую назвал предвзятой, односторонней и необоснованной.

"В последние годы политические круги Французской Республики, включая сенат и Национальное собрание, активизировали свою открытую деятельность на основе инструкций, полученных непосредственно из Елисейского дворца, и продолжают предпринимать шаги против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, демонстрируя явное неуважение к нормам и принципам международного права", – сказано в документе, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

В результате отношения между двумя странами достигли самой низшей точки в своей истории, отметили парламентарии. Они напомнили, что Баку ранее объявил двух сотрудников посольства Франции персонами нон-грата из-за деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом.

26 декабря 2023 года стало известно, что два сотрудника посольства Франции в Азербайджане объявлены персонами нон-грата в связи с деятельностью, противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года. Власти Франции выслали из страны двух азербайджанских дипломатов в качестве ответной меры на действия Баку. Высылка дипломатов продемонстрировала дипломатическую напряженность в отношениях двух стран на фоне позиции Франции по карабахскому вопросу, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Действия властей Франции препятствуют мирной повестке между Азербайджаном и Арменией и обостряют ситуацию в регионе Южного Кавказа. Франция не призывала Армению к уважению международных правовых норм в течение почти 30 лет, пока Карабах оставался неподконтрольным Баку, не призывала ее уважать нормы конвенций о защите культурных ценности и наследия во время вооруженных конфликтов. Исход армян из Карабаха был добровольным, они покинули регион без применения какой-либо силы со стороны властей Азербайджана, заявили азербайджанские парламентарии.

В заключение правительству Азербайджана предлагается применить санкции против Франции, прекратить все экономические отношения с ней. "Все французские компании, в том числе Total, должны покинуть Азербайджан. Французским компаниям должно быть запрещено участвовать в каких-либо государственных проектах Азербайджана", – сказано в документе.

Аналитики усомнились в введении Баку и Парижем взаимных санкций

Заявления властей Азербайджана и Франции с призывами ввести взаимные санкции является показателем углубляющегося ухудшения двусторонних связей, считает редактор агентства Turan Шахин Гаджиев. "И этот процесс (ухудшения) будет продолжаться, пока сами стороны не захотят преодолеть кризис", – сказал он в беседе с корреспондентом "Кавказского узла".

Пока Франция будет продолжать однозначно поддерживать Армению, Азербайджан будет стараться окончательно вывести ее из числа международных игроков, влияющих на процесс мирного урегулирования между Баку и Ереваном. Действия Франции, которая стала активно оказывать военную поддержку Армении, не способствуют достижению мирного договора между Азербайджаном и Арменией, считает аналитик.

На вопрос, может ли дело дойти до взаимных санкций, Гаджиев отметил, что в случае дальнейшей эскалации дипломатической напряженности "это не исключается", и инициатором может быть Франция, Баку, скорее, будет отвечать.

К примеру, французская сторона может ввести персональные санкции против отдельных чиновников, политиков и силовиков, если геополитическая ситуация в регионе кардинально изменится в результате ослабление России и Ирана, и Запад усилит свое влияние в регионе, пояснил он.

Вместе с тем, аналитик усомнился в возможности введения в нынешней ситуации и секторальных санкций против Азербайджана и, в частности, против нефтегазовой отрасли. То есть Франция, может, сама и введет такие санкции, однако для Азербайджана они не будут существенными, поскольку Баку не экспортирует газ, а продажа нефти если и есть, то очень незначительная. А на уровне ЕС вряд ли Парижу удастся продавить санкции, потому что целый ряд стран нуждается в стабильных поставках нефти и газа из Азербайджана, отметил Гаджиев.

В возможности введения санкций Францией и тем более ЕС против энергетического сектора Азербайджана также усомнился член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции (АНОКЕИ) Тогрул Джуварлы.

"От этих санкций пострадает сама Франция, поскольку ее крупнейшая корпорация представлена в энергетическом секторе Азербайджана. Она имеет долевое участия в консорциуме, эксплуатирующему нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан. Кроме того, французская компания в настоящее время имеет 50 процентов акций и является оператором проекта разработки крупнейшего газового месторождения "Апшерон", где уже началась добыча и в ближайшие годы она будет наращиваться", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Санкции против Азербайджана могут ударить по крупным французским компаниям, участвующим в реализации крупных инфраструктурных проектов в Азербайджане, считает он. "Несмотря на сложности в политических отношениях, французские компании в Азербайджане пока не беспокоятся", – отметил аналитик.

Если Париж не будет применять санкции, то Баку сам не станет инициировать санкции против Total, и об этом было заявлено на политическом уровне, добавил Джуварлы.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил об отсутствии "серьезных рисков" для Total в стране, передал 28 декабря 2023 года Day.az.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявил, что если ЕС откажется от газового сотрудничества с Баку, то против европейских компаний будут применены штрафы. Он отметил, что после сентябрьской операции в Карабахе некоторые из европейских лидеров, включая главу Европарламента, заявили о необходимости прекратить газовое сотрудничество с Азербайджаном, сообщил 11 января Turan.az.

Как писал "Кавказский узел", резолюция с призывом к санкциям против Азербайджана в связи с произошедшим в Нагорном Карабахе также была принята 6 октября 2023 года большинством голосов депутатов Европарламента. Авторы резолюции призвали пересмотреть условия сотрудничества с Баку и снизить зависимость Европы от азербайджанского газа.

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