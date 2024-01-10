ЦИК Азербайджана. Фото: https://report.az/

10 января 2024, 01:50

Семь кандидатов допущены к выборам президента Азербайджана

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Центральная избирательная комиссия Азербайджана зарегистрировала еще четырех кандидатов в президенты, общее число претендентов на пост главы государства достигло семи. 

Как писал "Кавказский узел", 6 января ЦИК Азербайджана после проверки документов и подписных листов с 40 тысячами подписей избирателей зарегистрировал кандидатами в президенты двух претендентов – депутата Рази Нуруллаева и главу "Центра социальных исследований" Захида Оруджа. Таким образом, число кандидатов, допущенных к выборам, достигло трех вместе с Ильхамом Алиевым, который 30 декабря был зарегистрирован кандидатом в президенты. 8 января прием документов для участия в президентских выборах завершился, их сдали семь из 17 кандидатов. Претенденты, не обладающие административным ресурсом, не смогли собрать необходимые 40 тысяч подписей избирателей в условиях цейтнота и новогодних праздников. 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил на 7 февраля 2024 года внеочередные президентские выборы. Для официальной регистрации кандидата требовалось набрать 40 тысяч подписей избирателей, последний срок сдачи подписей - 18.00 (17.00 мск) 8 января.

Центризбирком Азербайджана зарегистрировал 9 января еще четырех кандидатов в президенты страны. До участия в выборах допустили председателя партии Народного фронта целостного Азербайджана Гудрата Гасангулиева, главу партии "Великое созидание" Фазиля Мустафу, руководителя партии "Великий Азербайджан" Эльшада Мусаева и бывшего руководителя Либерально-демократической партии Фуада Алиева.

Таким образом, всего до участия в выборах президента Азербайджана допущены семь кандидатов. Фуад Алиев участвует в выборах как самовыдвиженец, а трое других кандидатов выдвинуты своими партиями, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в отделе медиа и коммуникаций ЦИК. 

В комиссии отметили, что никому из кандидатов, представивших полный пакет необходимых документов и 40 тысяч подписей избирателей, не было отказано в допуске до выборов. Регистрацию не прошли только те кандидаты, которые не смогли собрать нужного количества подписей в свою поддержку. 

С 15 января кандидаты могут начать предвыборную агитацию, которая завершится за сутки до голосования – в 08.00 утра 6 февраля.

"Кавказский узел" писал, что очередные выборы президента Азербайджана должны были состояться лишь в 2025 году. Оппозиция расценила внезапное назначение внеочередных выборов как способ продлить власть Ильхама Алиева. 

30 декабря 2023 года три правозащитные организации создали коалицию "Мой голос" для наблюдения за ходом президентских выборов. Они намерены привлечь к мониторингу известных политологов и профессиональных наблюдателей.  

Ильхам Алиев занимает должность президента с 2003 года. Благодаря принятым в 2002 году поправкам к Конституции Азербайджана, его отец Гейдар Алиев сумел фактически передать власть сыну. 15 октября 2003 года Ильхам Алиев победил в первом же туре президентских выборов, получив 77% голосов избирателей.

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Примечание:

"Претенденты на статус кандидата в президенты Азербайджана провели акцию протеста", "Центризбирком Азербайджана допустил к выборам еще двух участников*", "Число кандидатов в президенты Азербайджана выросло до 17". 

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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