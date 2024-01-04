04 января 2024, 03:44

Дагестан попал в пятерку наиболее протестных регионов страны

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По итогам 2023 года Дагестан попал в рейтинг издания «7х7»* российских регионов, жители которых чаще всего выражали властям свой протест как организованными, так и стихийными акциями.

Как писал "Кавказский узел", в течение 2023 года жители разных районов Махачкалы неоднократно выходили на стихийные акции, протестуя против длительного отключения света. Так, в августе местные жители перекрывали движение в Семендере и на улице Гамидова, после чего власти отчитались о восстановлении энергоснабжения. В декабре к перекрытию дороги из-за отключения света прибегли также жители Сепараторного поселка в Махачкале - по их словам, света в их домах не было четыре дня, и лишь после протестной акции "энергетики зашевелились". 

Издание “7х7 — Горизонтальная Россия”, собирающее информацию о протестных акциях, опубликовало 3 января свой рейтинг из семи наиболее протестных регионов страны по итогам прошедшего года. 

Согласно подсчетам издания, в 2023 году жители разных российских регионов устроили не менее 420 акций: в это число издание включило разные формы протеста, от митингов до массовых петиций. Акции, включенные в подсчет, были посвящены разным проблемам - “в ЖКХ, медицине, экологии, политике и других сферах”, говорится в публикации Telegram-канала издания. 

В семерку наиболее протестных регионов по версии «7х7»* вошел только один регион юга России - Дагестан. Республика оказалась на пятом месте в рейтинге: там журналисты издания насчитали не менее 18 акций протеста за год. 

"Дагестанцы несколько раз перекрывали дороги из-за отключения света и воды. В октябре они устроили массовые беспорядки в аэропорту в поддержку Палестины в войне с Израилем", - поясняют авторы рейтинга. 

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. К 13 декабря по уголовном делу о массовых беспорядках в аэропорту были арестованы около 150 человек. Что произошло в аэропорту и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

3 января стало известно, что не менее десяти человек в трех районах Дагестана были привлечены к административной ответственности за призывы к митингам в поддержку Палестины. Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Кроме того, в декабре как минимум одна жительница Махачкалы была оштрафована за акцию протеста против сноса дома на Тбилисской улице. Хадижат Салманову суд признал виновной в неповиновении полиции. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что отчаянный протест жильцов незаконно построенного дома против сноса здания инспирирован манипуляциями застройщика.

"Кавказский узел" писал о массовых стихийных протестах в Дагестане и в 2022 году. В сентябре 2022 года в Махачкале прошли масштабные акции против мобилизации, которые закончились массовыми задержаниями. Силовики задерживали и журналистов, освещавших протесты. 30 сентября 2022 года стало известно, что в Дагестане задержаны администраторы Telegram-каналов, публиковавших призывы к уличным протестам.

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Примечание:

"Суд обязал приостановить снос многоэтажки в Махачкале", "Источники сообщили об усилении мер безопасности после призывов к митингу в Махачкале", "Источники сообщили об усилении мер безопасности после призывов к митингу в Махачкале". 

Автор: "Кавказский узел"

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