Не менее 10 человек привлечены к ответственности за призывы к акциям протеста в Дагестане

03 января 2024, 15:56

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Шесть человек отбыли административный арест, трое были оштрафованы и один приговорен к обязательными работам за опубликованные в WhatsApp* призывы выйти на акцию в поддержку задержанных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, следует из решений трех районных судов.

Как писал "Кавказский узел", в Верховный суд Дагестана в общей сложности поступило 143 жалобы на арест по уголовному делу о массовых беспорядках в Махачкале. Три человека обвинены также в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов, а один - в посягательстве на жизнь силовика. Большинству из обвиняемых по уголовным делам об участии в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы срок ареста продлен до конца марта, при этом следственных действий почти не проводится, а ряду арестованных запрещены свидания, рассказали адвокаты.

29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. Пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

Районные суды Дагестана рассмотрели как минимум десять административных дел за размещение информации о митингах в поддержку арестованных участников антисемитских беспорядков в аэропорту Махачкалы, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"**.

Суд в Ногайском районе оштрафовал Солтанбека Джалалова по статье о нарушении порядка проведения несанкционированных акций за статус в мессенджере WhatsApp* c призывом 5 ноября выйти на акцию протеста в поддержку задержанных за участие в беспорядках в махачкалинском аэропорту. Суд оштрафовал его на 10 тысяч рублей.

Такой же штраф суд в Кизлярском районе назначил Рашиду Таждинову за статус в мессенджере с призывом выйти на акцию, отметив в качестве смягчающего обстоятельства наличие троих детей. Магомед Магомедов из этого же района за аналогичное деяние, у которого на иждевении также имеется трое детей, был приговорен в 20 часам обязательных работ. Еще один житель района, Джамилхан Багаудинов также был признан виновным в административном правонарушении. однако решение на сайте суда опубликовано не полностью, назначенное в нем наказание не указано, следует из карточек дел на сайте суда.

Тарумовский районный суд назначил двое суток ареста Булату Мугалову за призыв выйти к администрации Махачкалы в поддержку задержанных в аэропорту. В суде Мугалов пояснил, что считал митинг согласованным. Замир Омаров, который сделал репост записи в местную группу, в которой состояло 829 человек, получил трое суток ареста, аналогичный срок получили и Магомед Халитов, Амирхан Магомедов. Идрис Гусейнов, публикацию которого с таким же статусом просмотрели 20 человек, получил двое суток ареста, следует из карточек дел на сайте суда.

Также была арестованы братья Магомед и Муса Саддулаевы, утверждается в публикации издания.

С 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в городах трех республик СКФО. В Черкесске участники акции требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

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** внесено в реестр иноагентов.