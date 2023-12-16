Подача электричества жителям Сепараторного поселка возобновлена после протестов

16 декабря 2023, 13:06

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Возобновлено энергоснабжение домов в Сепараторном поселке Махачкалы, жители которого провели акцию протеста против длительного отключения света. Электричества не было четыре дня, рассказали местные жители.

Как писал "Кавказский узел", после перекрытия проспекта Акушинского в Махачкале власти пообещали дать свет в Сепараторном поселке через несколько часов, однако электричества нет до сих пор, часть домов из-за отсутствия света осталась без отопления, рассказали 14 декабря местные жители.

Жители Сепараторного поселка вечером 13 декабря перекрыли движение по проспекту Акушинского из-за двухдневного отсутствия электричества. Акция прекратилась, когда энергетики пообещали дать свет в дома махачкалинцев в течение нескольких часов. Утром 14 декабря власти отчитались, что электроснабжение одного из районов Махачкалы восстановлено частично. Местные жители в комментариях к сообщению потребовали ускорить работу аварийных бригад и пожаловались, что света в их домах нет уже несколько дней.

После схода жителей восстановлена подача электричества в Сепараторном поселке, где света не было несколько дней, сообщила поздно вечером 15 декабря администрация главы Дагестана. "Энергоснабжение потребителей по улицам Хуршилова, Гамидова и поселка Сепараторов восстановлено... По поручению [главы Дагестана] Сергея Меликова на место выехал госсекретарь Магомед-Султан Магомедов. Было приглашено также руководство Махачкалы и филиала «Дагэнерго». В дальнейшем будут обсуждены меры, которые позволят избежать таких ситуаций в будущем", - говорится в публикации в телеграм-канале администрации.

Жительница Сепараторного поселка Зумруд, проживающая по улице Марата Шапиева, рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что в их доме не было света четыре дня, подача электричества была возобновлена поздно вечером 15 декабря. "Энергетики зашевелились только после проведения протестной акции", - отметила женщина.

Барият, проживающая по улице Газопроводной, сообщила, что на их улице электричества не было около пяти дней, оно появилось вечером 15 декабря. "С утра [16 декабря] свет в нашем доме есть. Около 11 утра в соседних домах по улице Газопроводной снова отключили", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

При этом махачкалинцы продолжают жаловаться на отключение света в других районах города. По состоянию на 10 мск 16 декабря, пятый день нет света в домах № 93 и 93а по улице Лаптиева, рассказали жильцы домов. Нет света на улице Лизы Чайкиной, в результате отключено и отопление, пожаловались жители корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудник «Дагэнерго» объяснил перебои с электроснабжением непогодой, когда из-за продолжительных дождей и ветра выходили из строя линии электропередачи и трансформаторы.

Активист движения «Город наш» Арсен Магомедов сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что за последнюю неделю возросло число жалоб на отсутствие электроэнергии, поданных через телеграм-бот движения. По состоянию на утро 16 декабря, в течение недели было подано 654 жалобы на отсутствие света, сказал он.

Отключения света прокомментировал руководитель «Монитора ЖКХ» Зияутдин Увайсов. «Это явное нарушение, которого не должно быть. За каждый из домов должны вынести штраф в миллионы рублей, УФАС Дагестана должно этим заниматься, но это, к сожалению, не делается. Люди привыкли и как-то адаптировались, хотя у них еще потом деньги требуют за электричество, которого не было», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, в августе в Махачкале прошли несколько акций протеста против отключений электричества. Вечером 25 августа местные жители перекрывали движение в Семендере, после этого мэрия сообщила о возобновлении подачи электроэнергии. 26 августа жители улицы Гамидова добились восстановления подачи электричества после того, как перекрыли дорогу.

Жителям Махачкалы следует активнее бороться за свои права с помощью официальных жалоб на перебои в энергоснабжении, заявили дагестанские активисты и разъяснили на встрече с жителями Редукторного поселка порядок подачи жалоб.

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