14 декабря 2023, 18:18

Жители Сепараторного поселка посетовали на невыполнение обещаний властями

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После перекрытия проспекта Акушинского в Махачкале власти пообещали спустя несколько часов дать свет, однако электричества нет до сих пор, часть домов из-за отсутствия света остались без отопления, рассказали местные жители. 

Как писал "Кавказский узел", жители Сепараторного поселка вечером 13 декабря перекрыли движение по проспекту Акушинского из-за двухдневного отсутствия электричества. Акция прекратилась, когда энергетики пообещали дать свет в
дома махачкалинцев в течение нескольких часов. Сегодня власти отчитались, что электроснабжение одного из районов
Махачкалы восстановлено частично. Местные жители в комментариях к сообщению потребовали ускорить работу аварийных бригад и пожаловались, что света в их домах нет уже несколько дней.

Участник акции протеста на проспекте Акушинского Магомед рассказал, что свет в их районе летом отключался регулярно.
"В сентябре-октябре длительных отключений не было. С ноября регулярно не было света по несколько часов, а с декабря все чаще. Сегодня четвертый день без света. Вчера поэтому вышли перекрывать дорогу. Нас обманули, пообещав восстановить электроснабжение через несколько часов", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он сообщил, что не видел задержаний на акции протеста. "При мне никого из участников протестной акции не задерживали", - отметил Магомед. 

В телеграм-канале МВД Дагестана к 17.55 мск 14 декабря также нет сведений о задержании участников акции на проспекте Акушинского.

Из-за отсутствия электричества семья Хадижат оказалась без отопления. "У нас частный дом, для котла отопления нужно электричество, сидим мерзнем. Хорошо, что есть вода. Сестра живет в многоэтажке, из-за отсутствия света не работают насосы, нет также воды и отопления", - рассказала она.

Жительница поселка Аминат добавила, что раньше она выступала против проведения протестных акций. "При блокаде дорог наносится ущерб другим горожанам, которые спешат по своим делам. Но в этот раз и я не выдержала. Как можно три дня быть без света, отопления и воды? Власти никак не отреагировали, просто обманули, что подадут свет. У нас постоянно перебои со светом, одно дело на несколько часов, а на такое время не было никогда", - говорит женщина.

"Зачем эти ежедневные профилактические работы, с отключением света, если не могут нормально все сделать? Люди устали от обмана, поэтому вышли перекрывать дорогу. И дальше так будем делать, если нас не слушают", - говорит Исмаил.

Жители улиц Хуршилова, Газопроводная, Перова сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что в их домах уже трое суток нет света, несмотря на обещания властей восстановить электроснабжение после перекрытия дорог.

12 декабря стало рекордным днем по количеству жалоб, поданных через бот gorodnash_bot на отсутствие света. Всего за день поступило 99 жалоб от горожан, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" член движения «Город наш» Арсен Магомедов.

Напомним, с 9 августа в Махачкале прошло не менее 10 протеста против отключений электричества. Вечером 25 августа местные жители перекрывали движение в Семендере, после этого мэрия сообщила о возобновлении подачи электроэнергии. 26 августа жители улицы Гамидова добились восстановления подачи электричества после того, как перекрыли дорогу.

Жителям Махачкалы следует активнее бороться за свои права с помощью официальных жалоб на перебои в энергоснабжении, заявили дагестанские активисты и разъяснили на встрече с жителями Редукторного поселка порядок подачи жалоб.

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Примечание:

"Жители махачкалинского поселка пожаловались на новые отключения света", "Проблема водоснабжения Избербаша осталась нерешенной", "Проблема с водоснабжением Карамана-2 повлияла на отношения между жителями".

Автор: Олег Ионов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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