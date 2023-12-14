14 декабря 2023, 10:18

Подача электричества частично восстановлена в Махачкале

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Энергетики частично восстановили электроснабжение одного из районов Махачкалы, отчитались власти. Местные жители, комментируя это сообщение в телеграм-канале пресс-службы горадминистрации, потребовали ускорить работу аварийных бригад и пожаловались, что света в их домах нет уже несколько дней.

Как информировал "Кавказский узел", 13 декабря жители Сепараторного поселка перекрыли движение по проспекту Акушинского из-за двухдневного отсутствия электричества. Акция прекратилась, когда энергетики пообещали дать свет в дома махачкалинцев в течение нескольких часов.

Энергетики восстановили энергоснабжение одного из районов города Махачкалы, отчиталось сегодня в своем телеграм-канале Минэнерго республики.

Специалисты работают в круглосуточном режиме, отметило сегодня в своем телеграм-канале "Дагэнерго".

Ремонтники работают в сложных условиях, напомнили в компании. "Вы нас поругали, хорошо. А теперь просмотрите, в каких условиях нам, "Дагэнерго", приходится работать, чтобы обрывы искать и восстанавливать энергоснабжение Махачкалы. Это фото сегодня сделано", – говорится в посте телеграм-канала "Черновик", опубликованном 13 декабря в 22.55 мск. Пост сопровождается фото, на котором показан утопающий в грязи грузовик.

Сообщение о том, что в одном из районов Махачкалы восстановлена подача света, сегодня в своем телеграм-канале разместила пресс-службы мэрии города. На 10.20 мск эта запись в телеграм-канале пресс-службы, на который подписаны 13 305 пользователей, набрала семь отметок с реакцией пользователей и 10 комментариев.

"Когда на Редукторном свет включат? Урадинского, Губденская? Или включаете только тем, кто дороги перекрывает?" – задался вопросом пользователь Rada Daduga.

"Все равно света нет до сих пор, в Сепараторном когда починят, в чём проблема? Вторые сутки не могут устранить проблему", – написал пользователь с ником Г.С.М.

"Микрорайон "Ватан", проезд Бабаева. Третий день нет света", – отметил пользователь с ником 221.

Жители ряда районов Махачкалы рассказали 14 декабря в 9.50 мск корреспонденту «Кавказского узла», что в их домах нет электричества уже третьи сутки.

«В «первой Махачкале» три дня нет света и не включали», - говорит Мурад.

«Тупик Хуршилова, три дня без света. Дома очень холодно, без света нет отопления и воды, дети мерзнут», - рассказывает Малика.

Об отсутствии света в течение трех дней сообщили жители улицы Каммаева и Лаптиева. «Каждый день и так отключали свет в связи с якобы проводимыми техническими работами по подготовке к зиме. Каков итог этих работ? Почему мы должны в холод сутками сидеть без электричества?» - спрашивает Магомедрасул.

Напомним, с 9 августа в Махачкале прошло несколько акций протеста против отключений электричества. Вечером 25 августа местные жители перекрывали движение в Семендере, после этого мэрия сообщила о возобновлении подачи электроэнергии. 26 августа жители улицы Гамидова добились восстановления подачи электричества после того, как перекрыли дорогу.

Жителям Махачкалы следует активнее бороться за свои права с помощью официальных жалоб на перебои в энергоснабжении, заявили дагестанские активисты и разъяснили на встрече с жителями Редукторного поселка порядок подачи жалоб.

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Примечание:

"Жители махачкалинского поселка пожаловались на новые отключения света", "Проблема водоснабжения Избербаша осталась нерешенной", "Проблема с водоснабжением Карамана-2 повлияла на отношения между жителями".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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