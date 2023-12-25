Жители Махачкалы проигнорировали призывы к митингу

25 декабря 2023, 18:20

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Митинг в поддержку арестованных за участие в протестах в махачкалинском аэропорту не состоялся потому, что призывы к нему не заинтересовали горожан, а требования чиновников не выходить на митинг сыграли лишь незначительную роль, констатировали журналист Магомед Магомедов и политолог Альберт Эседов.

Как писал "Кавказский узел", 22 декабря на улицы Махачкалы были стянуты дополнительные силы полиции после опубликованных в сети призывов к митингу. Перекрыто несколько улиц, сообщили источники.

19 декабря Совет безопасности Дагестана пригрозил уголовным преследованием тем, кто откликнется на призывы к несанкционированной протестной акции на улице Малыгина, опубликованные в соцсетях. Имам махачкалинской мечети на улице Малыгина попросил мусульман не участвовать в протестах.

Акция, призывы к которой были опубликованы, не состоялась не потому, что власти приняли превентивные меры, а потому, что никто туда и не собирался приходить, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" заместитель главного редактора «Черновика» Магомед Магомедов.

"Потому что эти воззвания исходили от людей, которых интересно смотреть в интернете ради «хайпа», но на призывы которых люди не выйдут. Население не видит в этом практической цели, реализации какого-то шага. Органы власти собрали полицейских, от общественников и депутатов публиковали воззвания не приходить на митинги, просто ради перестраховки, чтобы в Москве не сказали "Были сигналы, вы не отреагировали", - сказал Магомедов.

Ситуация отличается от той, что была во время протестов против мобилизации, отметил Магомедов. По его словам, между протестами против мобилизации и нынешними призывами нет ничего общего, так как «совершенно разные мотивы».

В сентябре 2022 года в Махачкале прошли масштабные акции протеста против мобилизации, они закончились массовыми задержаниями. Силовики задерживали и журналистов, освещавших протесты. 30 сентября 2022 года стало известно, что в Дагестане задержаны администраторы телеграм-каналов, публиковавших призывы к уличным протестам.

Политолог Альберт Эседов высказал сомнение в том, что жители Дагестана выйдут на митинги по призыву "малоизвестного и абсолютно не авторитетного блогера". "Пока непонятно, какие именно факторы привели группы людей в октябре в аэропорт. Думаю, вначале надо дать ответ на этот вопрос, а также адекватную правовую оценку произошедшему, в том числе действиям и бездействию некоторых структур, кто должен был реагировать заранее и недопускать", - сказал Эседов корреспонденту "Кавказского узла".

В этот раз после призывов к митингу было множество официальных выступлений, в которых известные и малоизвестные чиновники, политики и общественники говорили «правильные слова», добавил он.

"Но опять же - это какие-то, как мне показалось, ситуационные меры. Нужно проработать систему, да и вообще работать для людей и больше говорить с людьми. Тогда никакие провокаторы не сработают", - считает Эседов.

Напомним, 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. К 13 декабря по уголовном делу о массовых беспорядках в аэропорту было арестовано около 150 человек. Что произошло в аэропорту и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

В начале ноября в соцсетях также появились призывы выйти на акцию протеста в Махачкале, чтобы требовать освобождения задержанных после беспорядков в аэропорту. Глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей республики не выходить на несанкционированные акции. Как минимум два человека получили административное наказание за публикацию в WhatsApp* призывов к митингу.

9 ноября администрация главы Дагестана отреагировала на новые призывы выходить на несанкционированные акции, пригрозив участникам таких митингов штрафами и лишением свободы.

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