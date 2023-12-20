Боец из Дагестана погиб в военной операции на Украине

20 декабря 2023, 18:31

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Шамиль Ибрагимов погиб в ходе военной операции на Украине, сообщила администрация Бабаюртовского района. Общее число военных из Дагестана, гибель которых на Украине подтверждена официально, достигло 697.

"Кавказский узел" писал, что Мизами Керимов стал 696-м военным из Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

34-летний житель села Уцмиюрт Шамиль Ибрагимов погиб в специальной военной операции. В зону военных действий он отправился добровольцем в начале октября 2022 года. У него остались жена и дети, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 20 декабря.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 697 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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