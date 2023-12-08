Алаудинов и Цицулаев попали под украинские санкции

08 декабря 2023, 10:52

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Власти Украины ввели санкции в отношении командира чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова и бывшего полпреда главы Чечни на Украине Рамзана Цицулаева.

Как писал "Кавказский узел", в феврале власти Украины ввели санкции в отношении председателя правительства Чечни Муслима Хучиева и омбудсмена республики Мансура Солтаева. В апреле в санкционный список властей Украины была включена дочь главы Чечни Табарик Кадырова. Рамзан Кадыров ответил оскорблениями президенту Украины Владимиру Зеленскому на введение санкций в отношении его дочери.

Сам Рамзан Кадыров находится под санкциями США с 2017 года, а под санкциями Евросоюза – с 2014 года, говорится в справке "Кавказского узла" "Кадыров: девять лет под санкциями".

Владимир Зеленский 7 декабря подписал указ о введении санкций в отношении ряда российских лиц и компаний. В санкционные списки попали, в частности, командир чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов и бывший полномочный представитель главы Чечни на Украине Рамзан Цицулаев, указано в публикации на сайте президента Украины, на которую обратило внимание "Кавказ.Реалии"*.

Согласно указу, санкции вводятся сроком на 10 лет и предусматривают блокировку активов на территории Украины, полное прекращение торговых операций, запрет транзита над Украиной и по ее территории, запрет на участие в приватизации украинских предприятий, полный запрет совершения сделок по ценным бумагам и другие ограничения.

Напомним, Минфин США внес Кадырова в санкционный список Магнитского еще в декабре 2017 года, назвав его ответственным за внесудебные казни, пытки и другие нарушения прав человека в Чечне. В мае 2020 года в связи с этими санкциями был удален аккаунт Кадырова в Instagram. 26 февраля 2022 года была заблокирована и Instagram-страница помощника главы Чечни, которую Кадыров использовал для обхода санкций после блокировки его личного аккаунта.

20 июля 2020 года Госдепартамент США объявил о новых санкциях против Рамзана Кадырова, посчитав достоверной информацию о том, что глава Чечни "несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, совершенные более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни". Санкции коснулись также супруги главы Чечни Медни Кадыровой и его дочерей Айшат и Хадижат.

После начала военной операции на Украине в отношении родственников Рамзана Кадырова и чеченских чиновников неоднократно вводились различные санкции. Так, 24 августа Минфин США ввел санкции в отношении 11 граждан России. Среди них мать главы Чечни Аймани Кадырова, чеченский омбудсмен Мансур Солтаев, премьер-министр республики Муслим Хучиев и командир полка полиции имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев.

В сентябре 2022 года США ужесточили санкции против Рамзана Кадырова, распространив их на родственниц главы Чечни – супругу Медни и трех дочерей, а также Фатиму Хазуеву и Аминад Ахмадову, которых в списке назвали женами Кадырова.

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