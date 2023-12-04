Пикет в поддержку Гаджиева привлек повышенное внимание силовиков

04 декабря 2023, 20:00

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Одиночный пикет журналиста Магомеда Магомедова в защиту осужденного Абдулмумина Гаджиева прошел сегодня под наблюдением силовиков. Требование освободить Гаджиева заинтересовало и прохожих, рассказал пикетчик.

Как писал "Кавказский узел", заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов сегодня провел в Махачкале одиночный пикет с требованием освободить Абдулмумина Гаджиева.

Коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку. В частности, их проводят заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов*. 27 ноября Идрис Юсупов провел пикет в поддержку жителей Палестины, а Магомед Магомедов на своем пикете потребовал освободить Абдулмумина Гаджиева.

Сегодня к месту проведения одиночного пикета прибыло множество силовиков в форме и в гражданской одежде, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на месте акции.

Пикет прошел под усиленным вниманием силовиков, констатировал и Магомед Магомедов. "Сегодня было слишком большое внимание со стороны правоохранительных органов. Было видно, что они готовы вернуться к прежней политике задержания пикетирующих", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла" после пикета.

11 июля 2022 года полицейские задержали Магомеда Магомедова на пикете в поддержку Абдулмумина Гаджиева. Также был задержан снимавший пикет журналист Мурад Мурадов (включен в реестр иностранных агентов). 16 января силовики задержали Магомеда Магомедова и Идриса Юсупова, которые намеревались провести одиночные пикеты в защиту Абдулмумина Гаджиева. Суд счел законным задержание журналистов.

По словам Магомедова, на одиночный пикет реагировали многие прохожие и водители. "Люди (водители) сигналили, показывали жесты поддержки. Были и те, кто проходил мимо, оборачивались и смотрели", - рассказал он.

Некоторые из прохожих не были знакомы с деталями преследования Гаджиева и вступали с Магомедовым в диалог, расспрашивая его о самом преследовании и о том, на каком этапе сейчас находится разбирательство. Журналист предлагал таким прохожим ознакомиться с материалами о деле Гаджиева, которые размещены в интернете.

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Магомедов подчеркнул, что редакция «Черновика» настаивает на невиновности Гаджиева и призывает освободить его. Журналист назвал уголовное преследование Гаджиева одним из способов давления на редакцию. "Мы считаем, что уголовное дело, связанное с Абдулмумином Гаджиевым, - это момент давления именно на редакцию «Черновика», и продолжаем придерживаться этой позиции", - сказал он.

По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Помимо самого пикетчика, на месте акции присутствовали родственники, друзья и коллеги Гаджиева, которые пришли понаблюдать за одиночной акцией. Мать Абдулмумина Гаджиева, также присутствовавшая на месте пикета, сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что 25 ноября отправила сыну посылку. По ее словам, заявление на свидание они не подавали, так как дорога к нынешнему месту содержания Гаджиева "представляет определенные трудности".

Абдулмумин Гаджиев переведен в СИЗО Новочеркасска, а его уголовное дело до сих пор находится в Ростове-на-Дону, пояснил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Гаджиева Арсен Шабанов. Защитники имеют возможность посещать осужденного беспрепятственно, а каких-либо жалоб на условия содержания или на здоровье у Гаджиева нет, отметил он.

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* 24 ноября Минюст включил Идриса Юсупова в реестр иностранных агентов. Журналист сообщил 27 ноября, что намерен обжаловать это решение.

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