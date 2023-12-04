Журналист Магомедов потребовал освободить Абдулмумина Гаджиева

04 декабря 2023, 14:16

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Заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов провел в Махачкале одиночный пикет с требованием освободить Абдулмумина Гаджиева.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку. В частности, их проводят заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов*. 27 ноября Идрис Юсупов провел пикет в поддержку жителей Палестины, а Магомед Магомедов на своем пикете потребовал освободить Абдулмумина Гаджиева.

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Сегодня Магомед Магомедов провел одиночный пикет на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова, сообщил в своем телеграм-канале "Черновик".

Публикация проиллюстрирована фотографией, на которой Магомедов стоит с плакатом "Свободу Абдулмумину Гаджиеву". "Наши требования к властям остаются теми же: свободу Абдулмумину Гаджиеву! Прекращение абсурдного, построенного на лжи и фантазиях, уголовного дела, возбужденного в отношении нашего коллеги!" – говорится в публикации "Черновика".

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* 24 ноября Минюст включил Идриса Юсупова в реестр иностранных агентов. Журналист намерен обжаловать это решение.

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