Вынужденные переселенцы потребовали от властей Грузии повысить им пособие

15 ноября 2023, 14:17

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Грузии вынужденные переселенцы из Абхазии и Южной Осетии собрали более 10 тысяч подписей под петицией с требованием увеличить им пособие, размер которого не менялся 13 лет.

Как сообщал "Кавказский узел", вынужденные переселенцы из Абхазии и Южной Осетии неоднократно проводили в Грузии акции, на которых жаловались на плохие условия жизни. 3 января текущего года стало известно, что дети вынужденных переселенцев, которые родились после 1 января 2023 года, не смогут претендовать на государственное жилье в Грузии. Закон, вступивший в силу, был принят без консультаций с беженцами и правозащитниками, отметила социолог Кети Сартания.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией, после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Подробности вооруженного конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

Вынужденные переселенцы из Абхазии и Южной Осетии собрали 10 127 подписей под петицией с требованием увеличить им размер пособия, который на сегодня составляет 45 лари (около 17 долларов). Петиция будет внесена в парламент Грузии 16 ноября. Подписи были собраны за неделю, начиная с 8 ноября, передало 14 ноября на своем сайте Netgazeti.ge.

Авторы петиции отметили, что размер пособия не повышался несколько лет, в то время как цены на товары продолжают расти. Они попросили власти Грузии сравнять размер пособия с прожиточным минимумом. По данным Национальной службы статистики Грузии, на сентябрь текущего года прожиточный минимум для мужчин трудоспособного возраста составлял 251 лари (около 93,6 доллара), отметило издание.

"Уже около 12-13 лет вынужденные переселенцы получают пособие в размере 45 лари. Наша главная цель – показать правительству и обществу, что статус вынужденного переселенца – это прежде всего политический статус. Министр по делам вынужденных переселенцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Зураб Азарашвили заявил, что это символическая сумма. Если это символическая сумма, то этот символ также существенно обесценился", – сказал автор петиции Ираклий Торуа.

Вынужденные переселенцы также требуют отменить некоторые ограничения, добавил он. "Выдача пособия вынужденному переселенцу прекращается даже в случае пересечения границы. Здесь речь не идет об эмиграции. Даже если он поедет на лечение", – пояснил Торуа.

Также если вынужденный переселенец получают зарплату в 1250 лари (около 466 долларов), то выплата пособия прекращается. Проблема вынужденных переселенцев должна оставаться в Грузии актуальной до тех пор, пока Абхазия и Южная Осетия продолжают оставаться не подконтрольными властям Грузии, заявил автор петиции.

По данным правительства Грузии, всего в стране зарегистрировано более 267 тысяч вынужденных переселенцев из Абхазии и Южной Осетии. Это люди, которые покинули свои дома после грузино-абхазской войны 1992-1993 годов и конфликта с Южной Осетией в 2008 году.

Напомним, в 2022 году в Абхазии и Южной Осетии были задержаны 45 граждан Грузии, из них 39 в Южной Осетии и шесть – в Абхазии. Восемь человек остаются в заключении, заявила в январе наблюдательная миссия Евросоюза в Грузии.

За девять месяцев текущего года в Южной Осетии зафиксировано 26 задержаний, в Абхазии – семь. "Число задержанных в последние годы постепенно сокращалось, но основная причина этого в том, что по сравнению с предыдущими годами меньше попыток пересечь административную пограничную линию", – пояснил 1 октября руководитель миссии наблюдателей ЕС в Грузии Димитриос Карабалис.

"Кавказский узел" также писал, что 18 октября Служба госбезопасности Грузии сообщила о задержании двух граждан Грузии близ сел, находящихся под контролем Южной Осетии.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.