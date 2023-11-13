13 ноября 2023, 21:12

Боец из Калмыкии убит на Украине

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Артур Анжулаев погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Лаганского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 47 военных из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", Анатолий Насунов и Джал Сарангов погибли на Украине. Общее число военных из Калмыкии, гибель которых на Украине подтвердили власти, достигло 46.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Сегодня в Лагани похоронен Артур Анжулаев, погибший в ходе военной операции на Украине. Посмертно он награжден орденом Мужества, сообщила сегодня администрация Лаганского района в своем Telegram-канале. 

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 47 бойцов из Калмыкии. Всего власти и силовики на 21.00 мск 13 ноября сообщили о гибели на Украине как минимум 2887 военных с юга России, в том числе 1413 – из СКФО и 1474 – из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Подтверждена гибель на Украине пяти жителей Ахтубинского района", "Трое жителей Кубани погибли в зоне СВО", "Власти подтвердили гибель на Украине жителя Кизляра".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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