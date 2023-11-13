Аналитики объяснили мигрантофобией протесты москвичей против мечети

13 ноября 2023, 18:00

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Протесты москвичей против анонсированного Кадыровым строительства мечети в Южном Бутово связаны с опасениями по поводу притока мигрантов, религиозного подтекста в них нет, сочли опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 28 сентября после встречи с президентом Рамзан Кадыров заявил, что Владимир Путин одобрил план построить новую мечеть на улице Ахмата Кадырова в Южном Бутово на юге Москвы. 7 ноября стало известно, что активисты из Южного Бутово потребовали провести голосование местных жителей перед принятием решения о строительстве мечети.

По словам активистов, местные жители выразили опасение, что появление мечети вблизи их домов усугубит проблемы с доступностью транспорта, приведет к транспортному коллапсу и нарушит покой граждан. Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы 24 октября заявил, что "разработанная и утвержденная градостроительная документация для строительства мечети в районе Южное Бутово отсутствует".

Строительство мечетей в мегаполисах вне исторической территории расселения мусульман, в том числе в Москве - это вопрос политический, а не чисто юридический, считает политолог Ринат Мухаметов. "Ещё когда [мэр Москвы Сергей] Собянин приходил на первый срок в мэры, он говорил, что […] никаких мечетей больше в Москве не будет. Установка такова: политически неправильно, чтобы в российских мегаполисах строились новые мечети. Вместо них советовали создавать временные исламские культурные центры, молельни и тому подобное. Между тем, именно такие молельни в последнее время часто попадают под кампании рейдов, проверок. Даже мобилизационные мероприятия в них проводились. После событий в аэропорту Махачкалы почему-то в молельных помещениях Москвы проверки были", - сказал он, добавив, что в Южном Бутово "уже есть на частной территории молельный дом, которому можно уже было придать статус официальной мечети".

По мнению политолога, протесты жителей против строительства мечетей связаны больше с мигрантофобией, чем с исламофобией или кавказофобией. "Все выступления против мечетей имеют характер выступления против приезжих, в большей степени против выходцев из Центральной Азии. Опасаются столпотворения и прочих проблем. В целом, это ксенофобия, обращенная на иностранцев", - пояснил Мухаметов.

Он полагает, что часто за антимиграционными настроениями стоят силы, которые это организуют, чтобы был повод отказать в очередной раз в строительстве мечети на основании якобы мнения местных жителей. "Такого рода активисты сотрудничают с силовиками. Они же привлекают внимание к теме у ряда СМИ. Основания считать, что они связаны с силовиками, есть, хотя бы потому, что «акции протеста» никто не пресекает, а ведь по сути это несанкционированные митинги", - указал Мухаметов.

Так как существует общая стратегическая линия на препятствование строительству новых мечетей в столице вне зон компактного проживания мусульман, то отдельные заявления даже Путина не меняют ситуацию, считает он. "Это глубинная проблема. Необходимо разделить проблему безопасности и вопросы строительства мечетей. Они увязываются из-за истории конфликта на Кавказе в 1990-2000 годах. Отношение к мечетям у местного населения во многом складывалось под влиянием тех событий. Нужно добиваться от властей, чтобы перестали увязывать вопрос мечетей с безопасностью, «борьбой с экстремизмом» и нелегальной миграцией", - пояснил Мухаметов.

По его мнению, для этого требуется работа и со стороны мусульманской общины. "Нужно заниматься благотворительностью, волонтерством, просвещением. Общаться, помогать людям, показывая, что мечеть не опасна, а даже полезна для людей. Проводить «день открытых дверей» в мечети для немусульман. Необходимо разъяснять прихожанам, в какой обстановке находится мечеть, призывать соблюдать чистоту, порядок с парковкой, не создавать трудности для окружающих", - сказал Мухаметов.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты" на 17.58 мск, на большинстве автодорог в районе Южное Бутово наблюдаются дорожные пробки в пять баллов из 10. Таким образом, слова местных активистов о риске транспортного коллапса небеспочвенны.

Руководитель религиозной организации мусульман в Бутово имам Марат Алимов возглавляет молельные дома, один из которых был опечатан силовиками. "Пока ничего неизвестно про место под будущую мечеть. Это отдельно от нас. Лучше по этому поводу обратиться к министру информации ЧР Ахмеду Дудаеву", - сообщил имам корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, более недели назад силовики опечатали молельный дом в Бутово. "До сих пор он опечатан. Сказали, что проверяют на экстремизм и терроризм документы и книги в мечети. Всё чего-то боятся мечетей. Почему мечетей надо бояться?" – сказал Алимов.

Бывший руководитель Центра "Сова"* (до ликвидации организация занималась проблемами ксенофобии и национализма) Александр Верховский согласен с мнением, что противодействие строительству мечетей в Москве связано в большей степени с мигрантофобией.

"Местные жители могут быть против, потому что на этом месте их любимый скверик или что-то. Но с мечетью здесь добавляется мигрантофобия. К исламу к таковому, как и к другим религиям, испытывают мало чувств. Но испытывают негативные чувства к мигрантам и полагают, что в мечеть будут приходить выходцы из Центральной Азии - и с Кавказа, впрочем, тоже. Но о Кавказе говорить вроде и не модно, и это российские граждане. А мигранты — это актуальная тема, активно поддерживаемая сверху. Не знаю, почему. Поэтому, когда тема с мигрантами обсуждается, активистам самое время поднять вопрос. Это не в первый и не в последний раз происходит", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Действительно, было обещание Путина Кадырову о мечети в Бутово, отметил правозащитник. "Но в тренде сейчас «идти навстречу» протестующим (против мечетей). Посмотрим, что предпримет Кадыров. Что касается заявлений Путина, но мало ли кто что сказал. И если какой-то гражданин будет апеллировать к тому, что "Путин сказал" - так у нас Путин давно президент и много чего говорил. Возможно, если Рамзан Кадыров выступит сам с напоминанием об обещании - это будет иметь большее значение, чем если выступит кто-то из местных мусульманских активистов", - сказал Верховский.

Юридически вопросы строительства мечети без мэрии не решаются, поскольку мэрия выдает разрешение на строительство, и земельный участок под строительство культовых сооружений выделяется мэрией, а регулируется вопрос на уровне субъекта Федерации, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Тимофей Широков.

По словам адвоката, в соответствии с "Постановлением о порядке оформления строительства культовых объектов в г.Москве", как правило, строительству нежилых зданий предшествует изменение вида разрешенного использования земельного участка или формирование земельного участка, предусматривающего размещение таких зданий.

"Строительство объектов религиозного значения возможно только на земельных участках с видом разрешенного использования: религиозное использование, осуществление религиозных обрядов, религиозное управление и образование, если данные объекты предусмотрены в градостроительных регламентах Правил землепользовании и застройки муниципального образования. В случае, если в границах соответствующей территориальной зоны такие виды разрешенного использования не предусмотрены и для их применения необходимо внесение изменений в градостроительные регламенты (являющиеся составной частью правил землепользования и застройки), или данные виды разрешенного использования отнесены к числу условно разрешенных (встречается довольно часто), уполномоченными органами местного самоуправления проводятся общественные обсуждения или публичные слушания", - рассказал Широков.

То есть, по его словам, в этом случае слушания обязательны, но само заключение общественных слушаний носит рекомендательный характер.

Напомним, в апреле Кадыров вмешался в вопрос строительства мечети около Святого озера в Москве, где уже находится православный храм. Глава Чечни, комментируя массовые протесты против возведения мечети, заявил, что противники строительства мечети либо должны быть мобилизованы, либо отправиться под суд. В итоге мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что мечети у Святого озера не будет, мечеть возведут в другом месте.

Кадыров включился в вопрос строительства мечети у Святого озера с целью показать себя главным защитником мусульман России и продемонстрировать свое возросшее влияние, хотя формально он не имеет права вмешиваться в происходящие в другом регионе события, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

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