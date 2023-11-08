Москвичи выступили против строительства анонсированной Кадыровым мечети

08 ноября 2023, 08:11

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Появление мечети, строительство которой анонсировал Рамзан Кадыров, усугубит транспортные проблемы в московском районе Южное Бутово, заявили местные жители. Власти Москвы заверили, что решение о строительстве еще не принято.

Как писал "Кавказский узел", 28 сентября после встречи с президентом Рамзан Кадыров заявил, что Владимир Путин одобрил план построить новую мечеть на улице Ахмата Кадырова в Южном Бутово, на юге Москвы.

Активисты из Южного Бутово требуют, чтобы решение о строительстве мечети на улице Кадырова было принято после голосования местных жителей. Люди, живущие в этом районе, опасаются, что появление мечети вблизи их домов приведет к транспортному коллапсу, сообщило 7 ноября московское издание Msk1.ru.

По словам местных жителей, люди ежедневно "стоят в очередях на автобусы", а появление мечети в парке у метро может привести к еще большим проблемам с транспортом в районе.

Публикация проиллюстрирована фотокопией ответа московских властей на обращение жителей, размещенной в телеграм-канале "Осторожно, Москва".

"В настоящее время разработанная и утвержденная градостроительная документация для строительства мечети в районе Южное Бутово отсутствует", - говорится в ответе комитета по архитектуре и градостроительству Москвы, датированном 24 октября.

В публикации также приводится цитата из обращения, на которое ответили власти. "Строительство мечети на ул. Кадырова нарушит законные интересы граждан, так как службы в мечетях проводятся с использованием усиливающей аппаратуры, большое количество посетителей и паломников приведет к транспортному коллапсу и нарушит покой граждан", - говорится в обращении местных жителей к столичной администрации.

Напомним, в апреле Кадыров вмешался в вопрос строительства мечети около Святого озера в Москве, где уже находится православный храм. Глава Чечни, комментируя массовые протесты против возведения мечети, заявил, что противники строительства мечети либо должны быть мобилизованы, либо отправиться под суд. В итоге мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что мечети у Святого озера не будет, мечеть возведут в другом месте.

Кадыров включился в вопрос строительства мечети у Святого озера с целью показать себя главным защитником мусульман России и продемонстрировать свое возросшее влияние, хотя формально он не имеет права вмешиваться в происходящие в другом регионе события, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

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